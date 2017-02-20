iPhone 7 могут выпустить в новом цвете

Apple может выпустить свой последний флагман iPhone 7 Plus в новом цвете

Компания планирует выпустить смартфон в ярко-красном цвете, ориентированный на китайский рынок, сообщает «РБК-Украина».

На заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу уже приступили к серийному производству iPhone 7 Plus в красном цвете. Сроки выпуска устройства в новом цвете пока не называются.

Велика вероятность, что новинка впоследствии будет распространяться и в других регионах.

Напомним, Apple сократит производство iPhone 7 на 10%.

Фото: «РБК-Украина».