Названа самая нервная работа в мире
23/12/2016 12:32
Наиболее нервная работа у менеджеров среднего звена
Менеджеры очень часто контактируют как с рабочим классом, так и с начальством
Ученые из Колумбийского университета провели исследования с целью выяснения самой нервной и тревожной работы.
Наиболее нервной работой, как выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки, могут «похвастаться» менеджеры среднего звена — уровень стресса у представителей которых просто зашкаливает.
В ходе эксперимента ученые пытались найти самую нервную работу в современном обществе. В данном мероприятии приняли участие более 22 тысяч человек.
Эксперты изначально разделили всех испытуемых на три группы. Первой были руководители предприятий, второй - менеджеры и руководители среднего звена, а третьей - обычные сотрудники.
По окончанию эксперимента исследователи пришли к однозначному выводу. С наибольшим процентом депрессии и негатива оказались менеджеры и руководители среднего звена. 18% всех сотрудников данного общества были замечены с ярко выраженными негативными эмоциями. 12% досталось простым работникам и 11% руководителям и владельцам предприятий.
«Депрессия — верный спутник восемнадцати процентов менеджеров среднего звена, двенадцати процентов обычных работников и одиннадцати процентов владельцев бизнеса», — говорят авторы исследования.
Специалисты объясняют этот факт тем, что менеджеры очень часто контактируют как с рабочим классом, так и с начальством. Они находятся в постоянном напряжении из-за ответственности, которая лежит на их плечах. Стоит также отметить о конфликтах на рабочем месте при общении с персоналом и высоких нагрузках, которые входят в обязанности их должностей.
Кроме постоянного стресса и обусловленной его действием депрессии, менеджеры страдают от тревожных состояний, которые не менее пагубно влияют на организм.
Фото: vokrugsveta.ru
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