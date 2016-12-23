Названа самая нервная работа в мире

Менеджеры очень часто контактируют как с рабочим классом, так и с начальством

Ученые из Колумбийского университета провели исследования с целью выяснения самой нервной и тревожной работы.

Наиболее нервной работой, как выяснили ученые из Соединенных Штатов Америки, могут «похвастаться» менеджеры среднего звена — уровень стресса у представителей которых просто зашкаливает.

В ходе эксперимента ученые пытались найти самую нервную работу в современном обществе. В данном мероприятии приняли участие более 22 тысяч человек.

Эксперты изначально разделили всех испытуемых на три группы. Первой были руководители предприятий, второй - менеджеры и руководители среднего звена, а третьей - обычные сотрудники.

По окончанию эксперимента исследователи пришли к однозначному выводу. С наибольшим процентом депрессии и негатива оказались менеджеры и руководители среднего звена. 18% всех сотрудников данного общества были замечены с ярко выраженными негативными эмоциями. 12% досталось простым работникам и 11% руководителям и владельцам предприятий.

«Депрессия — верный спутник восемнадцати процентов менеджеров среднего звена, двенадцати процентов обычных работников и одиннадцати процентов владельцев бизнеса», — говорят авторы исследования.

Специалисты объясняют этот факт тем, что менеджеры очень часто контактируют как с рабочим классом, так и с начальством. Они находятся в постоянном напряжении из-за ответственности, которая лежит на их плечах. Стоит также отметить о конфликтах на рабочем месте при общении с персоналом и высоких нагрузках, которые входят в обязанности их должностей.

Кроме постоянного стресса и обусловленной его действием депрессии, менеджеры страдают от тревожных состояний, которые не менее пагубно влияют на организм.

Фото: vokrugsveta.ru