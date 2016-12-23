Создана летающая ёлка-дрон (ВИДЕО)

Летающая дрон - ёлка, созданная американскими изобретателями-энтузиастами, может прямо по воздуху принести в любой дом много-много радости

Компания энтузиастов-изобретателей FliteTest создала летающую ёлку-беспилотник и опробовала в полёте своё новое изобретение. Шестироторный мультикоптер со специальной усиленной треугольной рамой легко справляется с задачей принести праздник в каждый дом. Правда, если не предупредить заранее, вполне возможно, что кроме радости, летающая ёлка может принести и немало седых волос.

Кроме ёлки, модернизации подверглись и рождественские подарки, которые тоже получили свой летательный аппарат. Обладая лучшей аэродинамикой, чем новогоднее дерево, подарки в воздухе ещё и выполняют различные фигуры высшего пилотажа.

Последние несколько лет запомнились тем, что изобретатели-любители, раз за разом старались придумать, что же ещё они могут запустить в воздух. За последнее время преодолели земное притяжение и поднялись на высоту птичьего полёта и смерть, и чучело кота.

Фото: Стоп кадр видео

Видео: Youtube/FliteTest