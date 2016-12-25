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В сети появился первый трейлер фильма «Чужой: Завет»

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В сети появился первый трейлер фильма «Чужой: Завет»

Появился первый трейлер продолжения саги о Чужих.

Небольшой рождественский подарок решили преподнести фанатам историй о Чужих авторы фильма. Сегодня вышел первый трейлер фантастического боевика от Ридли Скотта. Экипаж корабля «Завет», находящийся на дальней стороне Галактики, обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным раем...

Правда, на деле это оказывается темный и опасный мир с единственным обитателем. Фильм называют непрямым сиквелом картины «Прометей», а также шестым кино во вселенной Чужих.

В фильме снялись Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Кэтрин Уотерстон, Дэнни Макбрайд, Демиан Бишир и другие. Премьера нового «Чужого» состоится 19 мая 2017 года.

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Теги: Чужой

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