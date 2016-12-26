Эксперты назвали секретный элемент счастливого и крепкого брака
26/12/2016 16:38
Девственность ученые назвали залогом счастливого брака
Своим браком довольны 53% девушек, не занимавшихся сексом до свадьбы
По мнению английских ученых, залогом счастливого и крепкого замужества является девственность женщины.
Специалисты провели опрос и выяснили, что девушки, до брака не вступавшие в интимные связи, или имевшие сексуальные контакты только с будущим мужем, в общем, более довольны своим браком, в отличие от тех, кто имел нескольких партнеров.
Во время опроса оказалось, что замужеством довольны 53% девушек, не занимавшихся сексом до свадьбы. Из девушек, имевших больше 2 сексуальных партнеров до брака, удовлетворенными своим браком оказались 42%.
Процент довольных замужеством женщин, имевших более чем 10 мужчин, созданием новой семьи довольны лишь 22%. Интересно, что у мужчин количество сексуальных партнерш до брака на удовлетворенность им не влияет.
По мнению исследователей, девственницы не имеют возможности сравнивать своего мужа с кем-либо из мужчин, поэтому радуются сексуальным отношениям с супругом.
Фото: oboi-na-stol.com
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Теги: свадьба, брак, девственность
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