Эксперты назвали секретный элемент счастливого и крепкого брака

Своим браком довольны 53% девушек, не занимавшихся сексом до свадьбы

По мнению английских ученых, залогом счастливого и крепкого замужества является девственность женщины.

Специалисты провели опрос и выяснили, что девушки, до брака не вступавшие в интимные связи, или имевшие сексуальные контакты только с будущим мужем, в общем, более довольны своим браком, в отличие от тех, кто имел нескольких партнеров.

Во время опроса оказалось, что замужеством довольны 53% девушек, не занимавшихся сексом до свадьбы. Из девушек, имевших больше 2 сексуальных партнеров до брака, удовлетворенными своим браком оказались 42%.

Процент довольных замужеством женщин, имевших более чем 10 мужчин, созданием новой семьи довольны лишь 22%. Интересно, что у мужчин количество сексуальных партнерш до брака на удовлетворенность им не влияет.

По мнению исследователей, девственницы не имеют возможности сравнивать своего мужа с кем-либо из мужчин, поэтому радуются сексуальным отношениям с супругом.

Фото: oboi-na-stol.com