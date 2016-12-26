МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Специалисты назвали «идеальное» число сексуальных партнеров

0

«Идеальным» количеством партнеров для женщины и мужчины является три

«Идеальным» количеством партнеров для женщины и мужчины является три

Женщин привлекают мужчины, которые имели менее 6 сексуальных контактов с разными партнершами

Американские ученые установили идеальное число сексуальных контактов. Эксперты утверждают, что «идеальным» номером для женщины и мужчины является цифра три.

Пары, которые находятся в длительных отношениях, хотели, чтоб их партнер ранее имел не больше двух разных сексуальных партнеров, выяснили ученые. Также специалисты установили, что женщин привлекают мужчины, которые имели менее 6 сексуальных контактов с разными партнершами.

В исследовании приняли участие 190 человек. 110 человек были женского пола, разной возрастной категории. Средний возраст испытуемых составлял 22 года. Ученые рассказали, что основная часть мужчины готовы начать сексуальные отношения с девственницами или партнершам с низким показателем сексуальных контактов ранее.

Эксперты решили провести аналитический опрос, среди добровольцев и оказалось, что желания испытуемых не помогли достигнуть их собственных стандартных норм. Средний показатель сексуальных партнеров среди добровольцев женского пола составил 5 человек, а у мужчин эта цифра достигла показателя восемь.

Фото: ru.tsn.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: отношения, партнер, секс

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Зачем людям нужно заниматься сексом, выяснили ученые

Зачем людям нужно заниматься сексом, выяснили ученые

"> Секрет счастливых отношений раскрыли специалисты

Секрет счастливых отношений раскрыли специалисты

"> Ученые выяснили, сколько мужчин готовы заняться сексом с роботом

Ученые выяснили, сколько мужчин готовы заняться сексом с роботом

"> Специалисты развеяли главные мифы о сексе

Специалисты развеяли главные мифы о сексе

Загрузка...

Последние новости

20:29

За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

20:09

Обама не сомневается, что выиграл бы выборы в 2016-м

19:57

Украинские черноземы оскудели

19:40

В Турции построят 175 новых тюрем

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем

Сочувствие, георгиевские ленточки и Задорнов. Харьковчане о падении российского самолета над Черным морем »

Запорожье

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн »

Одесса

В Одессе иностранец сядет на 7 лет за контрабанду кокаина (ВИДЕО)

В Одессе иностранец сядет на 7 лет за контрабанду кокаина (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.