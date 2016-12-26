Специалисты назвали «идеальное» число сексуальных партнеров

Женщин привлекают мужчины, которые имели менее 6 сексуальных контактов с разными партнершами

Американские ученые установили идеальное число сексуальных контактов. Эксперты утверждают, что «идеальным» номером для женщины и мужчины является цифра три.

Пары, которые находятся в длительных отношениях, хотели, чтоб их партнер ранее имел не больше двух разных сексуальных партнеров, выяснили ученые. Также специалисты установили, что женщин привлекают мужчины, которые имели менее 6 сексуальных контактов с разными партнершами.

В исследовании приняли участие 190 человек. 110 человек были женского пола, разной возрастной категории. Средний возраст испытуемых составлял 22 года. Ученые рассказали, что основная часть мужчины готовы начать сексуальные отношения с девственницами или партнершам с низким показателем сексуальных контактов ранее.

Эксперты решили провести аналитический опрос, среди добровольцев и оказалось, что желания испытуемых не помогли достигнуть их собственных стандартных норм. Средний показатель сексуальных партнеров среди добровольцев женского пола составил 5 человек, а у мужчин эта цифра достигла показателя восемь.

Фото: ru.tsn.ua