Звезда «Мальчишника в Вегасе» стал отцом во второй раз

Звездная пара долго скрывала от журналистов радостную новость

Звезда популярной франшизы «Мальчишник в Вегасе» актер Зак Галифианакис во второй раз стал отцом. У 47-летней звезды на свет появился второй по счету мальчик.

Актер Зак Галифианакис и его жена Куинн Лундберг сообщили о том, что еще в ноябре этого года у них родился второй мальчик. Счастливые родители долгое время держали эту информацию втайне от публики, но теперь рассказали, что решили назвать своего ребенка Руфусом Эммануэлем Лундбергом. У Зака и Куинн уже имеется трехлетний сын, который появился на свет в 2013. А годом позже в интервью Дэвиду Леттерману звезда «Мальчишника в Вегасе» заявил, что отцовство является самым потрясающим ощущением его жизни.

Основная слава к актеру пришла с выходом киноленты «Мальчишника в Вегасе». После удачного дебюта, актер снялся еще в нескольких фильмах комедийного жанра и открыл собственное ироническое шоу «Между папортониками», где его гостями становились самые разные звезды - от Джастина Бибера и Брэда Питта до Барака Обамы. Все они были вынуждены отвечать на самые провокационные вопросы ведущего.

Фото: yaom.ru