Польский блогер доказал дочери существование Санта Клауса
29/12/2016 08:00
Блогер «записал на видео» как Санта Клаус принес подарки
Отцу с помощью спецэффектов удалось развеять сомнения шестилетнего ребенка
Видеодоказательство существования Санта Клауса опубликовал в интернете находчивый польский блогер, который накануне Рождества решил убедить свою шестилетнюю дочь в реальности сказочного дедушки. Следует отметить, что на подобные действия отца толкнули сомнения, высказанные девочкой, сообщает издание «Страна».
«Так как моя шестилетняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить ее, что старый бородатый чувак реально существует. Вместе с моей дочерью мы решили навести камеру на елку, чтобы уловить момент, когда придет Санта-Клаус. Как только моя дочь нашла рождественские подарки, она захотела увидеть, что на ленте», - рассказал блогер.
Ранее "Комментарии" писали о том, что женщина-физик выяснила почему Санта Клаус не стареет и приходит незаметно.
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Теги: Рождество, Санта Клаус
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