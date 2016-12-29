Польский блогер доказал дочери существование Санта Клауса

Отцу с помощью спецэффектов удалось развеять сомнения шестилетнего ребенка

Видеодоказательство существования Санта Клауса опубликовал в интернете находчивый польский блогер, который накануне Рождества решил убедить свою шестилетнюю дочь в реальности сказочного дедушки. Следует отметить, что на подобные действия отца толкнули сомнения, высказанные девочкой, сообщает издание «Страна».

«Так как моя шестилетняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить ее, что старый бородатый чувак реально существует. Вместе с моей дочерью мы решили навести камеру на елку, чтобы уловить момент, когда придет Санта-Клаус. Как только моя дочь нашла рождественские подарки, она захотела увидеть, что на ленте», - рассказал блогер.

Ранее "Комментарии" писали о том, что женщина-физик выяснила почему Санта Клаус не стареет и приходит незаметно.