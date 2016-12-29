Мать актрисы, сыгравшей принцессу Лею, пережила дочь на один день

Вслед за дочерью - актрисой Кэрри Фишер скончалась и ее мать - актриса Дебби Рейнольдс

В США скончалась 84-летняя актриса Дебби Рейнольдс, мать ушедшей из жизни накануне актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в фильме «Звездные войны». Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что за несколько часов до смерти она была госпитализирована в одну из больниц в Лос-Анджелесе. По некоторым данным, у нее случился инсульт.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года «Поющие под дождем».

Ранее «Комментарии" писали о том, что актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», ушла из жизни после обширного сердечного приступа 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.