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Стиль жизни

Мать актрисы, сыгравшей принцессу Лею, пережила дочь на один день

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Известность Дебби Рейнольдс принесла картина «Поющие под дождем» (1952)

Известность Дебби Рейнольдс принесла картина «Поющие под дождем» (1952)

Вслед за дочерью - актрисой Кэрри Фишер скончалась и ее мать - актриса Дебби Рейнольдс

В США скончалась 84-летняя  актриса Дебби Рейнольдс, мать ушедшей из жизни  накануне  актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в фильме «Звездные войны». Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что за несколько часов до смерти она была госпитализирована в одну из больниц  в Лос-Анджелесе. По некоторым данным, у нее случился  инсульт.

Дебби Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине 1952 года «Поющие под дождем».

Ранее «Комментарии" писали о том, что актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», ушла из жизни после обширного сердечного приступа 27 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.

 

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Теги: США, актриса

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