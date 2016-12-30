Самые удачные и вкусные салаты на Новый год топ-10 (ФОТО)

Можно порадовать гостей селедка под шубой «по-новому» или праздничным салатом с форелью и апельсином

Если вы еще не решили, какими вкусностями порадовать своих гостей на праздник. «Комментарии» предлагает подборку самых вкусных и интересных салатов к Новогоднему столу.

1. Салат «Восхищение»

Ингредиенты:

3 морковки

3 луковицы

сердце 500 грамм

3 маринованных огурца

12 ст. л. кукурузы консервированной

3 ч л. подсолнечного масла

10 ч.л. легкого майонеза

Приготовление:

Морковку нарезаем соломкой, лук нарезать мелкими кубиками. Все посолить и обжарить на растительном масле. Отвариваем сердце и нарезаем мелкой соломкой. Огурцы нарезаем кубиками.

Все смешиваем и заправляем майонезом. Украшаем на свое усмотрение.

2. Салат «Гранатовый браслет»

Ингредиенты:

Куриное филе — 250 грамм;

Картофель — 2 штуки;

Свекла — 2 штуки;

Морковь — 2 штуки;

Яйца куриные — 3 штуки;

Репчатый лук — 1 штука;

Гранат — 1 штука;

Майонез, соль, перец и грецкие орехи по вкусу.

Приготовление:

Яйца и овощи сварить, очистить и натереть на терке. Отваренное куриное филе, посолить, поперчить и нарезать кубиками или соломкой.

Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

Орехи измельчить в крошку.

На середину блюда ставим стакан и вокруг выкладываем салат слоями, смазывая каждый слой майонезом: куриное филе, картофель, морковь, свекла, орехи, лук, яйца, еще свекла, орехи и куриное филе.

Вынимаем аккуратно стакан и смазываем салат майонезом, украшаем гранатом. Убираем настояться в холодильник.

3. Праздничный салат с форелью и апельсином

Ингредиенты:

Форель малосольная — 200 грамм,

Яйца — 3 шт.,

Апельсин — 1 шт.,

Оливки без косточек — 30 грамм,

Сыр — 40 грамм,

Майонез,

Соль — по вкусу,

Перец молотый — по вкусу.

Для украшения:

Красная икра — 1-2 столовых ложки,

Оливки.

Приготовление:

Отделяем белки от желтков. Желтки рубим ножом. Белки натираем на мелкой терке. Форель нарезаем небольшими квадратиками. Апельсин чистим и очищаем от волокон и «перегородок» , мякоть нарезаем кубиками. Сыр натереть на мелкой терке. Оливки нарезаем соломкой.

Выкладываем салат слоями:

1 слой — половина белков + майонез +солим и перчим,

2 слой — желтки + немного майонеза +солим и перчим,

3 слой — половина форели,

4 слой — оливки,

5 слой — оставшаяся форель,

6 слой — сыр +майонез,

7 слой — апельсин,

8 слой — оставшиеся белки + майонез +солим и перчим,

Салат украшаем красной икрой и оливками.

4. Салат из кальмаров с грибами

Ингредиенты:

Кальмары — 200 грамм

Грибы свежие — 100 грамм

Яйца – 2 шт.

Лук — 1 шт.

Огурец маринованный

Лимонный сок

Майонез, соль, зелень свежая (укроп)

Приготовление:

Грибы нарезаем дольками и обжариваем на растительном масле до готовности. Лук нарезаем мелко и обдаем кипятком.

Кальмары очищаем и опускаем уже в кипящую воду. Варим не более 2-3 минут.

Затем нарезаем их соломкой. Яйца нарезаем кубиками.

Маринованный огурец нарезаем на мелкие кубики. Укроп измельчаем. Майонез смешать с несколькими каплями лимонного сока. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом.

5. Салат «Шерлок»

Ингредиенты:

Куриное филе — 250 грамм

Лук — 1 шт.

Яйцо — 4 шт.

Маринованные грибы — 200 грамм

Грецкие орехи — 80 грамм

Майонез — 150 грамм

Черный перец (молотый) по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление:

Лук измельчаем и обжариваем до золотистого цвета. Грибы нарезать пластинками. Курицу мелкими кусочками. Яйца — кубиками.

Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде.

Смешайте лук, курицу, яйца, половину орехов, майонез, посолите и поперчите. Перемешайте.

Украшаем салат оставшимися орехами.

Убираем на час в холодильник.

6. Торт-салат «Чудо-слойка»

Ингредиенты:

1,5 стакана отварного риса

200 грамм крабовых палочек

400 грамм консервированной кукурузы

350 грамм маринованных грибов

3 отварная курица

5 вареных яиц

400 грамм ананасов

Майонез

сметана

Приготовление:

Салат укладывается слоями. Каждый слой смешивается со сметаной и майонезом.

Выкладываем салат в форму для салата, со съемным кольцом:

1- рис + сметана-майонез

2- нарезанные крабовые палочки + сметана-майонез

3- кукуруза + майонез

4- мелко нарезанное куриное мясо + сметана-майонез

5- маринованные грибы + сметана

6- натертые вареные яйца (оставить 2 яйца на украшение боков торта)

Убираем торт на ночь в холодильник, чтобы пропитался.

Затем снять кольцо формы, украшаем яйцом и нарезанными кусочками ананаса. Можно добавить зелень.

7.«Сырная фантазия»

Ингредиенты:

300 грамм свежих помидор

250 грамм крабовых палочек

Твердый сыр

2-3 зубчика чеснока

Соль, майонез

Приготовление:

Нарезать мелким кубиком помидоры и крабовые палочки. Добавить натертый на мелкой терке сыр, чеснок, заправить майонезом. Выкладываем салат на блюдо и украшаем.

8. Торт-салат закусочный

Ингредиенты:

Яйца — 5 шт.;

Рыбная консерва — 1 банка;

Крекер несладкий — 500 грамм;

Огурцы маринованные — 4 шт.;

Чеснок — 2 зубка;

Сыр — 150 грамм;

Майонез — 200-250 грамм.

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Белки смешайте с майонезом.

Сыр натрите на терке, добавьте измельченный чеснок, и майонез.

Огурцы порежьте мелкими кубиками.

Выкладываем 1/3 часть крекера, затем белок с майонезом, крекер, помятую вилкой консерву, огурцы, затем снова крекер, слой сыра с майонезом.

Украшаем натертым на мелкую терку желтком. Убираем на пару часов в холодильник.

9. Салат «Нежность»

Ингредиенты:

Капуста свежая

3 ст.л кукурузы

1 свежий огурец

1 свежая морковь

Зубчик чеснока

Майонез,

соль по вкусу

Приготовление:

Капусту нашинковать и помять руками. Огурец нарезать тонкой соломкой. Морковь натереть на мелкой терке, зубчик чеснока выдавить через чеснокодавилку. Все смешать и заправить майонезом, соль по вкусу.

10. Салат «Селедка под шубой по-новому»

Ингредиенты:

Филе сельди — 2 шт.

Шампиньоны — 300 г

Грецкие орехи рубленые — 1/2 стакана

Яйца вареные — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 2 головки

Растительное масло — 1 ст. ложка

Зелень укропа — 1 пучок

Зеленый лук — 1 пучок

Майонез — 200 г

Приготовление:

Селедку почистить, удалить кости и нарезать мелкими кубиками, смешать с рубленными орехами.

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке.

Овощи слегка поджарить на масле, до прозрачности лука.

Грибы отварить в подсоленной воде, охладить, нарезать ломтиками.

Яйца, укроп и зеленый лук мелко порубить. Укроп смешать с луком.

Выкладываем слоями в салатник, смазывая каждый слой майонезом:

сельдь с орехами, яйца, овощи, грибы и зелень.

Фото: coocook.me