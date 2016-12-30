Самые удачные и вкусные салаты на Новый год топ-10 (ФОТО)

Можно порадовать гостей селедка под шубой «по-новому» или праздничным салатом с форелью и апельсином
Если вы еще не решили, какими вкусностями порадовать своих гостей на праздник. «Комментарии» предлагает подборку самых вкусных и интересных салатов к Новогоднему столу.
1. Салат «Восхищение»
Ингредиенты:
3 морковки
3 луковицы
сердце 500 грамм
3 маринованных огурца
12 ст. л. кукурузы консервированной
3 ч л. подсолнечного масла
10 ч.л. легкого майонеза
Приготовление:
Морковку нарезаем соломкой, лук нарезать мелкими кубиками. Все посолить и обжарить на растительном масле. Отвариваем сердце и нарезаем мелкой соломкой. Огурцы нарезаем кубиками.
Все смешиваем и заправляем майонезом. Украшаем на свое усмотрение.
2. Салат «Гранатовый браслет»
Ингредиенты:
Куриное филе — 250 грамм;
Картофель — 2 штуки;
Свекла — 2 штуки;
Морковь — 2 штуки;
Яйца куриные — 3 штуки;
Репчатый лук — 1 штука;
Гранат — 1 штука;
Майонез, соль, перец и грецкие орехи по вкусу.
Приготовление:
Яйца и овощи сварить, очистить и натереть на терке. Отваренное куриное филе, посолить, поперчить и нарезать кубиками или соломкой.
Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
Орехи измельчить в крошку.
На середину блюда ставим стакан и вокруг выкладываем салат слоями, смазывая каждый слой майонезом: куриное филе, картофель, морковь, свекла, орехи, лук, яйца, еще свекла, орехи и куриное филе.
Вынимаем аккуратно стакан и смазываем салат майонезом, украшаем гранатом. Убираем настояться в холодильник.
3. Праздничный салат с форелью и апельсином
Ингредиенты:
Форель малосольная — 200 грамм,
Яйца — 3 шт.,
Апельсин — 1 шт.,
Оливки без косточек — 30 грамм,
Сыр — 40 грамм,
Майонез,
Соль — по вкусу,
Перец молотый — по вкусу.
Для украшения:
Красная икра — 1-2 столовых ложки,
Оливки.
Приготовление:
Отделяем белки от желтков. Желтки рубим ножом. Белки натираем на мелкой терке. Форель нарезаем небольшими квадратиками. Апельсин чистим и очищаем от волокон и «перегородок» , мякоть нарезаем кубиками. Сыр натереть на мелкой терке. Оливки нарезаем соломкой.
Выкладываем салат слоями:
1 слой — половина белков + майонез +солим и перчим,
2 слой — желтки + немного майонеза +солим и перчим,
3 слой — половина форели,
4 слой — оливки,
5 слой — оставшаяся форель,
6 слой — сыр +майонез,
7 слой — апельсин,
8 слой — оставшиеся белки + майонез +солим и перчим,
Салат украшаем красной икрой и оливками.
4. Салат из кальмаров с грибами
Ингредиенты:
Кальмары — 200 грамм
Грибы свежие — 100 грамм
Яйца – 2 шт.
Лук — 1 шт.
Огурец маринованный
Лимонный сок
Майонез, соль, зелень свежая (укроп)
Приготовление:
Грибы нарезаем дольками и обжариваем на растительном масле до готовности. Лук нарезаем мелко и обдаем кипятком.
Кальмары очищаем и опускаем уже в кипящую воду. Варим не более 2-3 минут.
Затем нарезаем их соломкой. Яйца нарезаем кубиками.
Маринованный огурец нарезаем на мелкие кубики. Укроп измельчаем. Майонез смешать с несколькими каплями лимонного сока. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом.
5. Салат «Шерлок»
Ингредиенты:
Куриное филе — 250 грамм
Лук — 1 шт.
Яйцо — 4 шт.
Маринованные грибы — 200 грамм
Грецкие орехи — 80 грамм
Майонез — 150 грамм
Черный перец (молотый) по вкусу
Соль по вкусу
Приготовление:
Лук измельчаем и обжариваем до золотистого цвета. Грибы нарезать пластинками. Курицу мелкими кусочками. Яйца — кубиками.
Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде.
Смешайте лук, курицу, яйца, половину орехов, майонез, посолите и поперчите. Перемешайте.
Украшаем салат оставшимися орехами.
Убираем на час в холодильник.
6. Торт-салат «Чудо-слойка»
Ингредиенты:
1,5 стакана отварного риса
200 грамм крабовых палочек
400 грамм консервированной кукурузы
350 грамм маринованных грибов
3 отварная курица
5 вареных яиц
400 грамм ананасов
Майонез
сметана
Приготовление:
Салат укладывается слоями. Каждый слой смешивается со сметаной и майонезом.
Выкладываем салат в форму для салата, со съемным кольцом:
1- рис + сметана-майонез
2- нарезанные крабовые палочки + сметана-майонез
3- кукуруза + майонез
4- мелко нарезанное куриное мясо + сметана-майонез
5- маринованные грибы + сметана
6- натертые вареные яйца (оставить 2 яйца на украшение боков торта)
Убираем торт на ночь в холодильник, чтобы пропитался.
Затем снять кольцо формы, украшаем яйцом и нарезанными кусочками ананаса. Можно добавить зелень.
7.«Сырная фантазия»
Ингредиенты:
300 грамм свежих помидор
250 грамм крабовых палочек
Твердый сыр
2-3 зубчика чеснока
Соль, майонез
Приготовление:
Нарезать мелким кубиком помидоры и крабовые палочки. Добавить натертый на мелкой терке сыр, чеснок, заправить майонезом. Выкладываем салат на блюдо и украшаем.
8. Торт-салат закусочный
Ингредиенты:
Яйца — 5 шт.;
Рыбная консерва — 1 банка;
Крекер несладкий — 500 грамм;
Огурцы маринованные — 4 шт.;
Чеснок — 2 зубка;
Сыр — 150 грамм;
Майонез — 200-250 грамм.
Приготовление:
Отделите белки от желтков. Белки смешайте с майонезом.
Сыр натрите на терке, добавьте измельченный чеснок, и майонез.
Огурцы порежьте мелкими кубиками.
Выкладываем 1/3 часть крекера, затем белок с майонезом, крекер, помятую вилкой консерву, огурцы, затем снова крекер, слой сыра с майонезом.
Украшаем натертым на мелкую терку желтком. Убираем на пару часов в холодильник.
9. Салат «Нежность»
Ингредиенты:
Капуста свежая
3 ст.л кукурузы
1 свежий огурец
1 свежая морковь
Зубчик чеснока
Майонез,
соль по вкусу
Приготовление:
Капусту нашинковать и помять руками. Огурец нарезать тонкой соломкой. Морковь натереть на мелкой терке, зубчик чеснока выдавить через чеснокодавилку. Все смешать и заправить майонезом, соль по вкусу.
10. Салат «Селедка под шубой по-новому»
Ингредиенты:
Филе сельди — 2 шт.
Шампиньоны — 300 г
Грецкие орехи рубленые — 1/2 стакана
Яйца вареные — 3 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 2 головки
Растительное масло — 1 ст. ложка
Зелень укропа — 1 пучок
Зеленый лук — 1 пучок
Майонез — 200 г
Приготовление:
Селедку почистить, удалить кости и нарезать мелкими кубиками, смешать с рубленными орехами.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
Овощи слегка поджарить на масле, до прозрачности лука.
Грибы отварить в подсоленной воде, охладить, нарезать ломтиками.
Яйца, укроп и зеленый лук мелко порубить. Укроп смешать с луком.
Выкладываем слоями в салатник, смазывая каждый слой майонезом:
сельдь с орехами, яйца, овощи, грибы и зелень.
Фото: coocook.me
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