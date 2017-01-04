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Стиль жизни

Специалисты составили список дел, улучшающих жизнь человека

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Специалисты рекомендуют записывать все идеи, которые придут в голову

Список состоит из 22 пунктов, которые необходимо выполнять каждый день  

Эксперты опубликовали список, который позволяет человеку улучшить свою жизнь. Состоит он из 22 пунктов, которые необходимо выполнять каждый день.

Создавшие этот список специалисты, советуют использовать его в повседневной жизни. Необходимо ежедневно проверять выполненные пункты, записанные в блокноте, и тогда жизнь станет лучше.

Так из первого пункта, становится ясно, что человеку необходимо лучше наблюдать за своими знакомыми и близкими. Имеется возможность, присматривая за ними, набираться опыта, который в дальнейшем может пригодиться. Далее специалисты рекомендуют записывать все идеи, которые придут в голову, так как в дальнейшем они могут стать полезными.

Также в данном списке дел имеется пункт о чтении, который требует носить с собой книгу и читать ее по 30 минут в день минимум.

Ученые также советуют как можно чаще размышлять на различные темы и подводить итоги уходящего дня. Ранний подъем также входит в этот список. Кроме того советуется записывать все использованные деньги, чтоб знать, на что они были потрачены.

Необходимо выбирать для себя совет дня и следовать ему, отмечают создатели списка. Также важна слежка за своим здоровьем и потребление необходимой нормы воды.

Фото: uspevai7ya.ru

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Теги: список, жизнь, успех

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