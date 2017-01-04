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Стиль жизни

Жесткая диета после праздников опасна – медики

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Диета после праздников может вызвать расстройство желудка

Специалисты рекомендуют не делать резких переходов от объедания к голоданию

Американские ученые заявили, что жесткая диета ради стремительного снижения веса после новогодних застолий вредна. Она не поможет распрощаться с лишними отложениями жира, но расстройство желудка вызовет точно.

Исследователи решили провести над грызунами эксперимент. Несколько дней их кормили до отвала самыми вкусными изысками. А затем, когда они хорошо поправились, решили устроить им сразу разгрузочную диету. Это вызвало стресс у животных. Они продолжали искать положенный вкусный корм, и наотрез отказывались кушать низкокалорийную пищу. В результате, у них началось несварение желудка, а вес остался на прежнем уровне. Вторую группу животных после «праздников» вначале вернули к обычному рациону, а затем через несколько недель начали ограничивать питание. В этом случае мыши отлично перенесли нагрузки и быстро сбросили весовые излишки.

Исходя из проведенных опытов с грызунами, ученые настоятельно рекомендуют не делать резких переходов и не пытаться после окончания новогодних праздников сразу вернуть свои былые стройные формы с помощью жесткой диеты. Все делать нужно постепенно, чтобы организм успел приспособиться и не воспринимал это как войну на выживание.

Фото: madam-sekret.ru

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Теги: диета, праздники, голодание

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