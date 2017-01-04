Врачи сообщили о положительном влиянии татуировок на иммунитет

Татуировки повышают иммунную систему человека

Американские ученые провели исследование, по результатам которого им удалось выяснить, что татуировки могут укрепить иммунитет человека. Специалисты отметили, что особенно рисунки эффективны в обеспечении дополнительной защиты от простуды

Представители Университета Алабамы провели научный опыт, для которого пригласили участников, имеющих на своем теле многочисленные наколки. Им удалось узнать, что эти люди редко страдали простудными недугами. Выяснилось, дело совсем не в самих рисунках, а в болезненной процедуре их нанесения. Она представляет собой большую нагрузку для защитных функций человеческого организма.

По словам экспертов, любители татуировок часто не могут остановиться и наносят себе все новые и новые изображения. Вследствие этого они имеют «натренированную» иммунную систему, а их сопротивляемость болезням выше, чем у иных людей. Из-за частых «стрессов» иммунная система начинает лучше работать и стремиться оказать сопротивлению любому любому вирусу, в том числе и вирусу гриппа.

Фото: toptattoo.ru