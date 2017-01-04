Почему рожать нужно до 30 лет рассказали специалисты

На период беременности и вскармливания ребенка выработка эстрогена снижается
Мировыми учеными был доказан факт того, что роды до 30-ти лет снижают риск заболевания раком груди.
Исследовательским путем было замечено, что гормон эстроген в период с 20 до 30 лет вырабатывается интенсивнее. На период беременности и вскармливания ребенка выработка данного гормона на порядок ниже, что способствует дальнейшему укреплению иммунитета.
Ученые предостерегают, что другие факторы никто не отменял. Раку могут поспособствовать климатические условия, генетическая расположенность к данной болезни или сбои в работе организма. В примеры были приведены ранний климакс и очень короткий менструальный цикл.
Фото: blogspot.com
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Теги: беременность, рак груди, эстроген
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