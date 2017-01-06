Как регулярный секс влияет на размер и форму полового органа, сообщили специалисты

Длительный и регулярный секс может повлиять на размер и форму полового органа у мужчин

Британские специалисты установили, что длительный и регулярный секс может повлиять на размер и форму полового органа у мужчин. К такому заключению ученые пришли, наблюдая за жизнью и поведением жуков-могильщиков.

Исследования эксперты из университета в Великобритании проводили над жуками-могильщиками. В ходе эксперимента жуков поделили на две группы. Первые представители жуков часто спаривались со своими партнершами, вторые представители испытуемых испытывали нехватку сексуального контакта с противоположным полом.

В конце исследования ученые обнаружили, что частое спаривание у жуков-могильщиков привело к увеличению мужских половых органов, данное изменение передавалось на клеточном уровне от родителей к потомству. Объяснить этот феномен с научной точки зрения, специалистам пока не удалось.

У женских особей, также наблюдается увеличение половых органов. Однако такой эффект значительно снижает материнский инстинкт.

Фото: zoopicture.ru