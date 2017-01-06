Какую болезнь вызывают оживленные автомагистрали, рассказали неврологи

Проживание возле автомагистралей может вызвать слабоумие

Люди, живущие рядом с оживленными магистралями, более склонны к слабоумию, выяснили ученые. Виной всему оказался грязный воздух. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в британском медицинском журнале.

Основой для научных исследований стали жители города Онтарио. Выяснилось, что те люди, которые обитают в 50 метрах от трассы, на 7% чаще подвержены деменции, нежели те, кто удален от оживленных дорог на 300 метров. Неврологи определили, что на развитие этой болезни влияет и продолжительность проживания в оживленном районе. Предметом анализа стали амбулаторные карты 6,5 миллионов жителей города возрастом от 20 до 85 лет. При этом люди, страдающие неврологией, не учитывались.

Как выяснилось, в группе риска находится почти половина горожан, тогда как в Торонто, например, вероятность становится еще выше. Подобные опыты уже не в новинку. Более десяти лет назад британские исследователи установили связь между проживанием у автотрасс с частотой инсультов. Автомобили выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества. Попадая в организм человека, они отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему и нарушают функции головного мозга, вызывая воспаление.

Но не стоит отчаиваться, ведь болезнь можно излечить почти в половине случаев. Неврологи не рекомендуют размещать медучреждения и дома престарелых возле автомагистралей.

Фото: hi-news.ru