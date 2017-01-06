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Фильм недели. Инквизиция ждет

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Кадр из фильма «Кредо убийцы»

«Комментарии» знакомят читателей с самыми интересными премьерами в украинском кинопрокате

Могущественная корпорация «Абстерго» создала технологию, высвобождающую генетическую память, чтобы с помощью наследников ассасинов найти древний артефакт - яблоко Эдема.

Каллум Линч приговорён к смертной казни. Внезапно его спасает «Абстерго», которая говорит, что он – предок члена давнего Ордена Ассасинов Агилара, который жил в XV веке в Испании.

Для того, чтобы из Каллума вытянуть воспоминания испанца, его помещают в сверхновый аппарат под названием «Анимус». Главный герой становится своим предком и проживает времена испанской инквизиции.

После длительного пребывания в «Анимусе» у Линча появляется «эффект Просачивания» – дает человеку умения его предка. Каллум продолжает дело Агилара и борется против ордена Тамплиеров, но уже в наши дни.

Фильм основан на одноименной видеоигре. Актер Майкл Фассбендер никогда не играл ни в одну из девяти игр серии до начала съемок и даже не знал об их существовании, пока не получил предложение от Ubisoft исполнить главную роль.

В основу фильма лег оригинальный сценарий, написанный специально для съемок и не повторяющий сюжетную линию игр.

Комплекс «Абстерго» был построен таким образом, чтобы большая часть его помещений, насколько это только возможно, была взаимосвязана друг с другом коридорами, так, чтобы оператор Адам Аркпоу мог снимать долгие планы без широкого применения монтажа.

На съемках в Мальте было задействовано более 900 человек массовки в одежде 15-го века.

Все костюмы Ассасинов изготавливались вручную, и на их создание ушло 2-3 месяца. Существует восемь вариаций каждого костюма, и на каждого Ассасина была выделена целая команда костюмеров.

Исторические сцены в Испании XV века снимались на испанском языке. По словам режиссера Джастина Курзеля, сначала их пытались снять на английском, но решение использовать испанский было слишком очевидным и правильным. Кроме того, это добавляло фильму экзотичности и многослойности. Однако в видеоиграх в сценах в прошлом и в наши дни говорят исключительно на английском, объясняя отсутствие языкового барьера встроенной в Анимус переводческой программой.

Это самый длинный фильм по мотивам видеоигры (на момент его выхода на экраны).

Фильм отмечен самым высоким падением каскадёра, которому исполнилось 35 лет. Дамиэн Волтерс осуществил свободное падение с высоты 38-и метров.

Фото: кадры из фильма «Кредо убийцы».

Видео: Официальные Трейлеры.

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Теги: кино, Кредо убийцы, фильм

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