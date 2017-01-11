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Стиль жизни

Специалисты выявили преимущества лысых мужчин

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Лысые мужчины обладают целым рядом преимуществ

Мужская лысина – это не исключение, а физиологическая норма

Ученые Университета Барри в штате Флорида, США провели исследование о связи облысения мужчин и их социального доминирования. Оказалось, лысые мужчине в привлекательности не уступают другим представителям сильного пола.

Специалистов заинтересовал тот факт, что облысение у мужчин сохранилось до нашего времени и не исчезло в ходе эволюции, хотя среди самих представителей сильной половины считается негативным аспектом жизни. Научные работники проводили анализ мужчин с присутствием данной проблемы и без нее.

«Многие мужчины начинают лысеть в возрасте 35 лет. Сейчас их около 45%. К 60 годам почти 65% представителей сильной половины населения остаются без волос на голове. Подобные тенденции прослеживаются уже много веков подряд во всех национальных группах», - отметили исследователи.

Результаты исследования показали, что у лысеющих представителей мужского пола социальная зрелость была намного выше, чем у тех, кто имел много волос. При исследовании агрессивности была выявлена обратная зависимость. Дипломатические способности были на одинаковом уровне.

Исходя из полученных результатов, ученые считают, что неверно считать, что облысение делает мужчин менее привлекательными для женщин. Социальный успех, который они демонстрируют, не только не мешает, а, наоборот, делает удачной личную жизнь, констатируют специалисты.

Фото: monemo.ru

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Теги: лысина, привлекательность, мужчина

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