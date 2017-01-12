Раскрыт секрет выбора спутника жизни

Есть определенный принцип, которому автоматически действует человек при выборе партнера

Ученые Университета Квинсленда заявили, что подбор спутника жизни у современного человека не случайный. По их наблюдениям было замечено, что есть определенный принцип, которому автоматически действует человек.

Авторы исследования детально рассмотрели 24 тысячи супружеских пар, из европейской базы данных. Эксперты искали генетические маркеры, которые позволили им узнать больше о каждом из испытуемых.

Как выяснилось, у сегодняшнего вида людей Homo sapiens осталась функция ассоциативного спаривания, то есть с себе подобными людьми. Именно по этой причине исследователи обратили внимание, что супружеские пары похожи друг на друга.

В эту категорию попадал рост, вес, уровень интеллекта, политические предпочтения и многое другое. Одной из версий подобных действий человека, является сохранение в популяции ценных для выживания качеств.

Фото: laimigamgimenem.lv