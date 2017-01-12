МИР

УКРАИНА

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Стиль жизни

В Украине подсчитали сколько елок купили для встречи 2017 года

0

В Украине реализовали полмиллиона хвойных деревьев

Перед новогодними праздниками украинцы купили хвойных деревьев на 40 тысяч меньше, чем в прошлом сезоне

Более полумиллиона хвойных деревьев было реализовано в Украине накануне новогодних праздников. Государственное агентство лесных ресурсов конкретизирует цифру - 510,9 тысяч, сообщают  «Українські новини». Известно, что это количество деревьев облегчило карман  жителей страны  на 26,9 млн гривен. К слову, цена на елки стартовала от 41 гривны.

 «В новогодний период 2016-2017 государственные лесохозяйственные предприятия, которые входят в сферу управления Гослесагентства, реализовали 510,9 тысяч  хвойных деревьев на общую сумму 26,9 млн гривен», - сообщила пресс-служба Госагентства лесных ресурсов.

Согласно информации на сайте ведомства, гослесхозы Полтавской области, например, реализовали 74,136 тысяч  деревьев; Житомирской области - 42 тысячи, Кировоградской - 26,5 тысяч, Волынской области - 70 тысяч  деревьев.

По данным ведомства, в предыдущем сезоне 2015-2016 было реализовано 550 тысяч  новогодних деревьев.

Ранее"Комментарии" писали о том, что елка в Риге попала в Книгу рекордов Гиннеcса.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: елка, Новый год

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Эксперты одобрили назначение Григоровича главой Гослесагентства

Эксперты одобрили назначение Григоровича главой Гослесагентства

"> Составлен рейтинг елок в украинских городах по высоте

Составлен рейтинг елок в украинских городах по высоте

"> Римская елка вызвала споры

Римская елка вызвала споры

"> В Шри-Ланке соорудили самую большую искусственную елку в мире

В Шри-Ланке соорудили самую большую искусственную елку в мире

Загрузка...
Loading...

Новости mama.land

Последние новости

15:59

Посол России в КНДР назвал даты, когда Северная Корея может испытать ракеты

15:37

Выросло число жертв мусорной горы, накрывшей дома в Шри-Ланке

15:20

Бабушка в костюме ведьмы усмиряла внучку и получила три пожизненных срока

14:59

Подследственные экс-беркутовцы уехали в Россию

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Ремонтные бригады выдвинулись к месту порыва ЛЭП на Авдеевку

Ремонтные бригады выдвинулись к месту порыва ЛЭП на Авдеевку »

Харьков

В Харьковской области девочку раздавило диваном

В Харьковской области девочку раздавило диваном »

Одесса

В январе Ренийский порт сократил грузооборот на 34,7%

В январе Ренийский порт сократил грузооборот на 34,7% »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.