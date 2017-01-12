В Украине подсчитали сколько елок купили для встречи 2017 года

Перед новогодними праздниками украинцы купили хвойных деревьев на 40 тысяч меньше, чем в прошлом сезоне

Более полумиллиона хвойных деревьев было реализовано в Украине накануне новогодних праздников. Государственное агентство лесных ресурсов конкретизирует цифру - 510,9 тысяч, сообщают «Українські новини». Известно, что это количество деревьев облегчило карман жителей страны на 26,9 млн гривен. К слову, цена на елки стартовала от 41 гривны.

«В новогодний период 2016-2017 государственные лесохозяйственные предприятия, которые входят в сферу управления Гослесагентства, реализовали 510,9 тысяч хвойных деревьев на общую сумму 26,9 млн гривен», - сообщила пресс-служба Госагентства лесных ресурсов.

Согласно информации на сайте ведомства, гослесхозы Полтавской области, например, реализовали 74,136 тысяч деревьев; Житомирской области - 42 тысячи, Кировоградской - 26,5 тысяч, Волынской области - 70 тысяч деревьев.

По данным ведомства, в предыдущем сезоне 2015-2016 было реализовано 550 тысяч новогодних деревьев.

Ранее"Комментарии" писали о том, что елка в Риге попала в Книгу рекордов Гиннеcса.