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Стиль жизни

Эксперты рассказали как «вкусно» худеть

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Вкусно перекусить и при этом похудеть вам помогут нут, коричневый рис, батат, киноа

Названы  углеводо содержащие продукты, которые помогут похудеть

Для тех, кто хочет питаться не только вкусно, но и полезно. Специалисты составили список продуктов, которые способны надолго насытить, и при этом помогают вкусно похудеть.

Попкорн. Воздушную кукурузу можно употреблять не только во время просмотра фильмов, но и просто так, ведь она помогает в похудении, сообщили американские исследователи из института Rippe Lifestyle в штате Флорида. Такое эффект попкорн производит на организм благодаря повышенному содержанию клетчатки и низкому количеству жира. Именно поэтому людям, которые не представляют свою жизнь без чипсов, крекеров и орешков, диетологи настоятельно рекомендуют «переключиться» на воздушную кукурузу. Тем не менее, следует учитывать, что попкорн с добавлением различных усилителей вкуса и ароматизаторов лучше в пищу не употреблять. Отдавайте предпочтение обычному соленому попкорну.

Нут. Эксперты из Nutrition Australia, являющейся некоммерческой общественной организацией, советуют использовать нут в качестве перекуса. Эти бобовые богаты белками и углеводами, обеспечивают длительное ощущение сытости, и восполняет запас энергии. Вегетарианцы могут успешно заменять мясо нутом.

Зеленый горошек. Всего лишь одна горсть зеленого горошка, добавленная в качестве гарнира к основному блюду, поможет избавиться от лишних килограммов или, как минимум, стабилизирует ваш вес. В горохе много цинка, белка и клетчатки, что способствует усиленному производству «гормона сытости». Нутриционисты настоятельно рекомендуют включать в свой рацион горох не только мясоедам, но и вегетарианцам.

Коричневый рис. Именно коричневый рис помогает избавиться от лишних килограммов, выяснили ученые из Южной Кореи. Испытуемые, которые употребляли коричневый и черный рис вместо белого, успешно похудели. Те участники, которые продолжали, есть белый рис, остались в прежнем весе, рассказали о полученных результатах специалисты.

Цельнозерновая паста. Ученые из Университета Копенгагена утверждают, что женщины с лишним весом, соблюдавшие диету из цельнозерновых продуктов, смогли избавиться от гораздо большего количества лишних килограммов, чем те испытуемые, которые продолжали, есть рафинированные углеводы. Макароны из цельного зерна обладают более низким гликемическим индексом (40 единиц), чем обычные макаронные изделия (50 единиц).

Также, вкусно перекусить и при этом похудеть вам помогут батат, овсяная каша, ячмень, ржаной хлеб и киноа.

Фото: ogorodsadovod.com

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Теги: похудение, углеводы, продукты

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