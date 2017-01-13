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Ученые выяснили, у каких женщин чаще рождаются мальчики, а у каких девочки

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Женщины с высоким давлением чаще рожают мальчиков

Давление женщины при зачатии определит пол будущего ребенка

Пол будущего ребенка поможет определить давление крови в сосудах матери во время зачатия. Такой вывод сделали ученые, мотивируя этот фактор своими теориями.

Ученый из Торонто Рави Ретнакаран утверждает, что наличие высокого давления у женщин перед беременностью может обеспечить рождение мальчика, а низкого - девочки. Конкретную причину такого явления, ученый пока что не может найти, но усиленно работает над этим вопросом.

Исследователи из больницы Mount Sinai Hospital в Торонто решили выяснить, играет ли артериальное давление какую-либо роль в определении пола будущего ребенка. Для исследования были привлечены 1 411 китайских женщин, которые собирались рожать в ближайшем будущем. За женщинами наблюдали как перед беременностью, так и во время нее, в том числе измеряя артериальное давление, показатели холестерина, триглицеридов и сахара в крови. Оказалось, что у рожавших мальчиков женщин чаще отмечалось повышенное систолическое артериальное давление перед беременностью.

Рави Ретнакаран сообщил, что данное открытие может помочь в вопросах планирования семьи, но надеяться на стопроцентный результат не стоит, так как на формирование будущего пола зачатого ребенка может повлиять множество дополнительных факторов.

Фото: mamyideti.com

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Теги: пол, ребенок, давление

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