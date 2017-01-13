Ученые вырастили искусственные пенисы

Найдена технология, которая поможет мужчинам выращивать половой орган
Американские ученные из Института регенеративной медицины, обнаружили технологию выращивания мужчинами полового органа.
Технологию, которая поможет мужчинам выращивать половой орган, нашли исследователи в Институте регенеративной медицины.
Чтобы понять, существует ли процесс, который смог бы позволить отращивать пенис, генетики провели множество экспериментов. Согласно научному материалу, презентованному в том же институте, найденная ими технология дает возможность вырастить половой мужской орган за 4-7 недель.
Сначала опыт проводили на крысах и других грызунах. Опыт с успехом удался, вследствие чего для дальнейших исследований в лаборатории теперь есть искусственные пенисы. Как уверяют генетики, сейчас они абсолютно готовы приступать к экспериментам с людьми. Для этого им необходимо получить разрешение от Управления по санитарному надзору.
Фото: jezebel.com
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Теги: пенис, генетика, мужское достоинство
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