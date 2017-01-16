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Рейтинг самых ожидаемых звездных детей в 2017 году (ФОТО)

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Наша соотечественница, 34-летняя Анна Седокова заняла четвертое место

Первое место рейтинга досталось модели Ирине Шейк

Составлен рейтинг самых ожидаемых звездных детей в 2017 году. В список вошли звезды киноиндустрии и шоу-бизнеса Украины и России.

Первую строчку рейтинга ожидаемо заняла модель Ирина Шейк. Ее первенец родится от актера Брэдли Купера, с которым модель уже полтора года состоит в отношениях и, возможно, скоро поженятся, ведь вездесущие журналисты заметили кольцо на безымянном пальце Шейк.

Вторая строчка принадлежит певице, члену жури шоу «Голос» Полине Гагариной. Свою беременность ей удавалось скрывать от папарацци очень долго, однако наблюдательные поклонники догадались об этом еще осенью.

Третье место в рейтинге досталось знаменитой актрисе, звезде из фильма «Сестры» и «Стиляги» Оксане Акиньшиной. Новость о беременности актрисы совпала с премьерой фильма «Молот», где она сыграла главную героиню.

Четвертую строку занимает наша соотечественница, 34-летняя Анна Седокова. Бывшая солистка «ВИА Гры» сейчас на пятом месяце беременности. Будущий отец ребенка Максим, узнав о грядущем пополнении в семействе, был вне себя от радости. 

На пятом месте находится Анастасия Стоцкая со своим пока еще небольшим сроком беременности. Звезда пока не называет имя возлюбленного и отца будущего малыша.

Шестое и последнее место в рейтинге у актрисы Ирины Старшенбаум. Ее первенец родится в актерской семье. Пара познакомилась на съемках фильма «Притяжение», премьера которого будет в 2017 году.

Другие рейтинговые места пока остаются свободными.

Фото: ok-magazine.ru / instagram.com/oksana_akinshina / Splashnews / Instagram / stroiniashka.ru

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Теги: роды, дети, звезды, беременность

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