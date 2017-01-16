Какая продолжительность секса идеальна для здоровья, рассказали ученые

Партнеры считают идеальный секс продолжительностью 15-20 минут

Какая продолжительность секса идеальна для здоровья человека и удовлетворит обоих партнеров, выяснили исследователи из США. Для этого специалисты провели ряд исследований, опросив множество добровольцев.

Добровольцы рассказали не только о продолжительности полового акта, но и о том, достигали ли они в результате оргазма.

Специалистам удалось выяснить, что в среднем в США продолжительность секса не более 10 минут. Они подчеркнули, что это средний результат, поскольку некоторые занимаются сексом всего пару минут, а другие намного больше.

Как оказалось, партнеры считают идеальный секс продолжительностью 15-20 минут.

Фото: startapy.ru