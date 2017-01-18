Медики рассказали, легко как повысить эффективность похудения на 70 %

Вещество ресвератрол, содержащееся в вине, препятствует образованию жира

Американские ученые из Гарвардского университета, считают, что бокал вина перед сном позволяет сжигать калории. Причиной этого является вещество ресвератрол, которое препятствует образованию жира.

Научные работники из и Государственного университета Вашингтона и Гарварда провели изыскание, в результате которого доказали положительное влияние содержащихся в вине химических соединений на фигуру человека. Исследователи считают, что прием двух бокалов вина в день позволяет повысить эффективность похудения на 70%.

Также вино дает организму чувство насыщения, что препятствует так называемым «ночным перекусам», которые являются главной угрозой фигуре человека. Непосредственно само вещество ресвератрол препятствует образованию дополнительного жира. Кроме этого врачи напомнили, что бокал красного вина в день благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и кишечника.

Фото: alcogolizm.com