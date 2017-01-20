От какого недуга вылечит шопинг, рассказали психологи

Шопингом «лечат» не только ревность, но и проблемы на работе и в общении

Ревность стимулирует у человека желание делать покупки, показали результаты исследований. Любое проявление ревности лечится шопингом, заявили ученые. Специалисты КНР решили исследовать это явление более подробно.

Сюнь Хуан научный сотрудник предположил, что покупательский ажиотаж провоцирует не отсутствие внимания со стороны партнера, а отсутствие внимания в целом. Специалисты провели ряд экспериментов, чтобы подтвердить свою теорию. Их целью было выяснить, могут ли покупки улучшить отношения между влюбленными.

Более ревнивые партнеры чаще всего успокаивают приступы ревности шопингом, отметили психологи. При этом не имеет значение классовость приобретаемых вещей: главное, чтобы наряды были яркими.

Специалисты отметили, что жажду шопинга вызывает не только ревность между любовниками, но и ревность брата к сестре, сына к отцу и так далее. Свои комплексы, таким образом, «лечат» люди, у которых проблемы на работе и в общении с коллегами.

Фото: myjulia.ru