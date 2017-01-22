МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

В Азербайджане из горбатого «Запорожца» сделали шедевр

0

Тюнингованное «чудо украинского автопрома» вызывает восхищение

Автор проекта искал подходящий автомобиль шесть лет, а затем несколько лет воплощал свою задумку

Азербайджанский умелец превратил горбатый «Запорожец» в стильный автомобиль, вызывающий восхищение. Об этом пишет Первый канал Азербайджана.

Поиски подходящегоавтомобиля для своего проекта автор задумки начал еще в 1998 году. Ему нужна была машина в оригинальном кузове. Нашел подходящий экземпляр он только через шесть лет: оригинальные детали и кузов, пробег всего 3000 км.

Работы над проектом шли в несколько этапов. С момента покупки и на протяжении пяти лет автомобиль использовался для ежедневной езды, и каким-либо серьезным переделкам машина не подвергалась. Владелец всего-то поменял колеса, выполнил занижение машины и покрасил ее. Кроме этого, был установлен двигатель от ВАЗ 2103, тормозная система  от ВАЗ 2106, руль от Isotta и сидения от BMW E36.

В 2009 зачался второй этап. Сначала переделки затронули ходовую часть авто, а затем на машину был установлен новый мотор — 1,7-литровый бензиновый двигатель от «Нивы» мощностью 73 л.с. Генератор, стартер, карбюратор и ГБЦ ЗАЗ 965 получил от первого опытного мотора ВАЗ 2103, коробку передач от ЗАЗ 968, а радиатор – от «Нивы». Старый выхлоп заменили самым тихим из возможных — глушитель турецкого производства с широкими трубами. Для улучшения управляемости на авто установили стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ. После ходовой части и начинки дошло дело и до кузова.

Передняя часть машины получилась более массивной, без мелких деталей. Задний капот расширили, чтобы туда поместился новый двигатель от «Нивы». Топливный бак, который в заводской сборке находился спереди, убрали, а на его место поставили АКБ.

На последнем этапе тюнинга машину покрасили в цвет Форд Мустанг Шелби серый металлик. Особое внимание уделили оптике: на «Запорожец» установили фары от BMW E39 с линзами Bi-xenon от Range Rover и стеклами от E34. В задние фонари установили LED-лампы. Завершением образа стали зеркала и стекла.Но самым сложным моментом в реконструкции авто оказалась пересадка под капот ЗАЗ 965 мотора от Нивы. Это потребовало немало времени и сил. А все из-за переходной плиты, из-за которой постоянно выходило из строя сцепление. Проблема была решена, как только отремонтировали плиту и установили новый мотор.Трансформация ЗАЗ 965 превратила его в настоящий шедевр. 

Ранее «Комментарии» писали о том, что в США начинаются испытания самоуправляемых автобусов.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Азербайджан, ЗАЗ, Запорожец, тюнинг, шедевр

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Британия скрыла неудачный пуск баллистической ракеты

Британия скрыла неудачный пуск баллистической ракеты

"> Во Львове два новых трамвая столкнулись в депо

Во Львове два новых трамвая столкнулись в депо

"> Беспилотник доставил на пляж суп для серфингистов

Беспилотник доставил на пляж суп для серфингистов

"> В Китае испытали самолет на водородном топливе

В Китае испытали самолет на водородном топливе

Загрузка...
Заступник керівника Львівської митниці поговорів на хабарі у 15 тисяч доларів
1415561Згідно повідомлення прес-служби ДФС, на Львівський митниці спіймали на хабарі у розмірі 15 тисяч доларів Юрія Борисова, який тимчасово виконував обов’язки заступника
Росія на кордоні з Україною збирає нову дивізію
24896-1_largeПоблизу кордонів України Російська Федерація 10 січня почала формувати мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових. Про це свідчать результати інспекції

Последние новости

20:32

В Азербайджане из горбатого «Запорожца» сделали шедевр

19:21

Трапм высказался о протестующих против него

19:12

НБА. «Кливленд» в овертайме проигрывает «Сан-Антонио» + ВИДЕО

18:18

«Витязь» добыл самую крупную победу в УХЛ

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Донбасс

Где жители Донецкой и Луганской областей смогут отпраздновать День соборности

Где жители Донецкой и Луганской областей смогут отпраздновать День соборности »

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.