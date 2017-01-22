В Азербайджане из горбатого «Запорожца» сделали шедевр

Автор проекта искал подходящий автомобиль шесть лет, а затем несколько лет воплощал свою задумку

Азербайджанский умелец превратил горбатый «Запорожец» в стильный автомобиль, вызывающий восхищение. Об этом пишет Первый канал Азербайджана.

Поиски подходящегоавтомобиля для своего проекта автор задумки начал еще в 1998 году. Ему нужна была машина в оригинальном кузове. Нашел подходящий экземпляр он только через шесть лет: оригинальные детали и кузов, пробег всего 3000 км.

Работы над проектом шли в несколько этапов. С момента покупки и на протяжении пяти лет автомобиль использовался для ежедневной езды, и каким-либо серьезным переделкам машина не подвергалась. Владелец всего-то поменял колеса, выполнил занижение машины и покрасил ее. Кроме этого, был установлен двигатель от ВАЗ 2103, тормозная система от ВАЗ 2106, руль от Isotta и сидения от BMW E36.

В 2009 зачался второй этап. Сначала переделки затронули ходовую часть авто, а затем на машину был установлен новый мотор — 1,7-литровый бензиновый двигатель от «Нивы» мощностью 73 л.с. Генератор, стартер, карбюратор и ГБЦ ЗАЗ 965 получил от первого опытного мотора ВАЗ 2103, коробку передач от ЗАЗ 968, а радиатор – от «Нивы». Старый выхлоп заменили самым тихим из возможных — глушитель турецкого производства с широкими трубами. Для улучшения управляемости на авто установили стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ. После ходовой части и начинки дошло дело и до кузова.

Передняя часть машины получилась более массивной, без мелких деталей. Задний капот расширили, чтобы туда поместился новый двигатель от «Нивы». Топливный бак, который в заводской сборке находился спереди, убрали, а на его место поставили АКБ.

На последнем этапе тюнинга машину покрасили в цвет Форд Мустанг Шелби серый металлик. Особое внимание уделили оптике: на «Запорожец» установили фары от BMW E39 с линзами Bi-xenon от Range Rover и стеклами от E34. В задние фонари установили LED-лампы. Завершением образа стали зеркала и стекла.Но самым сложным моментом в реконструкции авто оказалась пересадка под капот ЗАЗ 965 мотора от Нивы. Это потребовало немало времени и сил. А все из-за переходной плиты, из-за которой постоянно выходило из строя сцепление. Проблема была решена, как только отремонтировали плиту и установили новый мотор.Трансформация ЗАЗ 965 превратила его в настоящий шедевр.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в США начинаются испытания самоуправляемых автобусов.