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Экономный онлайн шопинг: недорогая одежда и обувь украинского производителя

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недорогая одежда и обувь украинского производителя

Онлайн-шопинг становится все более популярным в мире. Абсолютное число украинцев, совершающих покупки в интернете, по статистике несколько отстает, например, от граждан США и Евросоюза. Однако общая тенденция к росту приобретения товаров через интернет наблюдается в нашей стране ежегодно и стабильно.

Многие товары заказываются за рубежом: интернет легко предоставляет такую возможность, а стоимость вещей, купленных в иностранных онлайн-магазинах, часто существенно ниже. Но здесь кроется секрет, известный опытным интернет-шоперам. Так, если мобильные телефоны или гаджеты действительно имеет смысл покупать в зарубежных компаниях за счет привлекательной цены, то некоторые категории товаров предпочтительнее приобретать в отечественных интернет-магазинах. Речь идет, в первую очередь, о продукции с национальной украинской символикой, детских товарах, недорогой, но качественной одежде и обуви. Все это в ассортименте предлагают сегодня мультибрендовые украинские интернет-магазины, такие как Стэп и многие другие. К плюсам покупки в отечественных онлайн-магазинах можно отнести лучшую возможность коммуникаций между продавцом и покупателем, а также гарантию в соответствии с украинским законодательством. Кроме того, здесь более простой и надежный механизм обмена/возврата бракованной или неподошедшей по размеру продукции, с чем в случае зарубежных магазинов, где гораздо больше проблемных моментов.

По оценкам аналитиков, за последние два года рынок e-commerce в мире и в Украине вырос почти в два раза (оборот в отечественной электронной коммерции достиг почти 1,5 млрд евро) и продолжит расти в нынешнем году. Повсеместное развитие онлайн-шопинга и увеличение количества интернет-магазинов объясняется неоспоримым удобством онлайн-покупок, более широкими возможностями выбора, экономией времени и денег. Среди групп товаров, которые украинцы предпочитают покупать онлайн: электроника, бытовая техника, гаджеты, детские товары, обувь и одежда, сувенирная продукция. При этом практикуются как индивидуальные, так и совместные покупки. Активно развиваются такие формы e-commerce, как дропшиппинг, маркетплейсы, трансграничная торговля, социальные платформы, форвардинг товаров.

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Теги: e-commerce, шопинг, е-коммерс, онлайн покупки, магазин одежды СТЕП

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