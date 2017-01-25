Из рыбьей чешуи будут шить одежду

Из рыбьей чешуи исследователи планируют делать прочную одежду

Разработчики из США приступили к созданию специальной прочной одежды из рыбьей чешуи.

Последние два года специалисты тестировали более 50-и видов рыб. В процессе исследования было выявлено несколько полезных особенностей в создании одежды из чешуи.

Эксперты также смоделировали оптимальную форму и размер перчаток из данного материала. Они будут гораздо более стойкими к износу и проколам, чем обычные. Еще исследователи обнаружили, что проколоть площадь меньшего масштаба гораздо труднее, чем большего.

На протяжении долгих лет инженеры и биологи не работали в совместных проектах. Теперь настало время объединить усилия ради достижения больших целей. Биологи стали больше использовать в своих нуждах технического оборудования и новых методик.

Фото: fashionstylist.kupivip.ru