Из рыбьей чешуи будут шить одежду

Из рыбьей чешуи исследователи планируют делать прочную одежду
Разработчики из США приступили к созданию специальной прочной одежды из рыбьей чешуи.
Последние два года специалисты тестировали более 50-и видов рыб. В процессе исследования было выявлено несколько полезных особенностей в создании одежды из чешуи.
Эксперты также смоделировали оптимальную форму и размер перчаток из данного материала. Они будут гораздо более стойкими к износу и проколам, чем обычные. Еще исследователи обнаружили, что проколоть площадь меньшего масштаба гораздо труднее, чем большего.
На протяжении долгих лет инженеры и биологи не работали в совместных проектах. Теперь настало время объединить усилия ради достижения больших целей. Биологи стали больше использовать в своих нуждах технического оборудования и новых методик.
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