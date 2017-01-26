Психологи предложили необычный способ поднятия самооценки

Увлечение натуризмом повышает самооценку

Чтобы прогнать внезапно нахлынувшее плохое настроение, то отправляйтесь на нудистский пляж или просто раздевайтесь догола. Психологи выяснили, что именно в таком виде уровень счастья повышается вместе с удовлетворением от собственного тела.

Кому-то может показаться, что если он окажется полностью голым в компании незнакомцев, то это только усилит его комплексы по поводу внешнего вида. Однако всё обстоит с точностью до наоборот. Исследование показало, что увлечение нудизмом и натуризмом делает людей более удовлетворенными своими телами и даже своими жизнями. Ученые из Университета Лондона установили связь между натуризмом и самооценкой человека, а также его отношением к собственной внешности.

Привычка раздеваться догола и чаще видеть себя обнажёнными повышает самооценку. Авторы исследования подчеркивают, что неудовлетворенность собственным отражением в зеркале является серьезной, даже глобальной проблемой, которая негативно влияет на общее качество жизни. В пользу натуризма уже было несколько высказываний со стороны авторитетных психологов, однако на эту тему проводилась очень мало эмпирических исследований.

В ходе исследования специалисты попросили 850 жителей Великобритании заполнить онлайн-вопросник и обнаружили, что люди, предпочитающие чаще передвигаться без одежды, были значительно более счастливыми по поводу своих тел. При этом уровень физического развития и привлекательности данных тел не выбивались за среднестатистические показатели, другими словами, все они не были моделями. Выяснилось, что чем дольше человек практикует натуризм, чем чаще он посещает нудистский пляж, тем более счастливым является. Причём не только по отношению к своему телу, но и ко всей жизни целиком.

Фото: cosmetic.ua