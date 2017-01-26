МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Психологи предложили необычный способ поднятия самооценки

0

Ради повышения самооценки требуется нудистский пляж

Увлечение натуризмом повышает самооценку

Чтобы прогнать внезапно нахлынувшее плохое настроение, то отправляйтесь на нудистский пляж или просто раздевайтесь догола. Психологи выяснили, что именно в таком виде уровень счастья повышается вместе с удовлетворением от собственного тела.

Кому-то может показаться, что если он окажется полностью голым в компании незнакомцев, то это только усилит его комплексы по поводу внешнего вида. Однако всё обстоит с точностью до наоборот. Исследование показало, что увлечение нудизмом и натуризмом делает людей более удовлетворенными своими телами и даже своими жизнями. Ученые из Университета Лондона установили связь между натуризмом и самооценкой человека, а также его отношением к собственной внешности.

Привычка раздеваться догола и чаще видеть себя обнажёнными повышает самооценку. Авторы исследования подчеркивают, что неудовлетворенность собственным отражением в зеркале является серьезной, даже глобальной проблемой, которая негативно влияет на общее качество жизни. В пользу натуризма уже было несколько высказываний со стороны авторитетных психологов, однако на эту тему проводилась очень мало эмпирических исследований.

В ходе исследования специалисты попросили 850 жителей Великобритании заполнить онлайн-вопросник и обнаружили, что люди, предпочитающие чаще передвигаться без одежды, были значительно более счастливыми по поводу своих тел. При этом уровень физического развития и привлекательности данных тел не выбивались за среднестатистические показатели, другими словами, все они не были моделями. Выяснилось, что чем дольше человек практикует натуризм, чем чаще он посещает нудистский пляж, тем более счастливым является. Причём не только по отношению к своему телу, но и ко всей жизни целиком.

Фото: cosmetic.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: нагота, самооценка, натуризм

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Психологи рассказали, почему мужчинам категорически нельзя критиковать женщин

Психологи рассказали, почему мужчинам категорически нельзя критиковать женщин

"> Мужскую самооценку может повысить секс «на один раз»

Мужскую самооценку может повысить секс «на один раз»

"> Способность воспринимать критику поддерживает самооценку

Способность воспринимать критику поддерживает самооценку

"> Соцсети «убивают» веру в себя

Соцсети «убивают» веру в себя

Загрузка...
ЗНО адаптують для учнів із вадами зору
777Робоча група з адаптації програм ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України для школярів з порушеннями зору працюватиме до 30
Гонтарєва: Частка російських банків в Україні скоротилася в 1,7 рази
nbu_8f449Частка російських банків в українському банківському секторі скоротилася в 1,7 рази – з 15 до 8,8%, – повідомила сьогодні голова НБУ Валерія

Последние новости

13:40

Латвия потребовала предоставить Украине безвиз в Шенгенскую зону

13:32

Похолодание «съедает» газ в хранилищах Украины

13:30

Медики выяснили, как излечить ВИЧ и сахарный диабет

13:22

Нардеп:"Увеличение железнодорожных тарифов повлечет рост потребительских цен»

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

В Запорожье исчезло озеро имени Ленина

В Запорожье исчезло озеро имени Ленина »

Харьков

Сотрудникам "Харьковоблэнерго" выплатят зарплату за ноябрь

Сотрудникам "Харьковоблэнерго" выплатят зарплату за ноябрь »

Донбасс

Где наиболее сложная обстановка в зоне АТО (КАРТА)

Где наиболее сложная обстановка в зоне АТО (КАРТА) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.