Стало известно, кто получил корону «Мисс Вселенная»

За титул «Мисс вселенная» в столице Филиппин боролись 85 участниц

Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар. Известно, что красавица получает профессию стоматолога-хирурга, любит прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.

Первой вице-мисс Вселенной назвали уроженку Гаити Ракель Пелисье.

Третье место и звание второй вице-мисс завоевала представительница Колумбии Андреа Товар.

Всего было 85 претенденток на корону победительницы. Конкурс проходил в столице Филиппин Маниле.

От Украины в нем принимала участие 19-летняя Алена Сподынюк. В процессе шоу она продемонстрировала эксклюзивный национальный наряд, который был выполнен вручную и весил более 25 килограммов.

Ранее «Комментарии" писали о том, что бразильская красавица не смогла достойно пережить свое поражение на конкурсе «Мисс Бразилия».