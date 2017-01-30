Стало известно, кто получил корону «Мисс Вселенная»

За титул «Мисс вселенная» в столице Филиппин боролись 85 участниц
Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар. Известно, что красавица получает профессию стоматолога-хирурга, любит прыжки с парашютом, банджи-джампинг и дельтапланеризм.
Первой вице-мисс Вселенной назвали уроженку Гаити Ракель Пелисье.
Третье место и звание второй вице-мисс завоевала представительница Колумбии Андреа Товар.
Всего было 85 претенденток на корону победительницы. Конкурс проходил в столице Филиппин Маниле.
От Украины в нем принимала участие 19-летняя Алена Сподынюк. В процессе шоу она продемонстрировала эксклюзивный национальный наряд, который был выполнен вручную и весил более 25 килограммов.
Ранее «Комментарии" писали о том, что бразильская красавица не смогла достойно пережить свое поражение на конкурсе «Мисс Бразилия».
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Теги: конкурс красоты, красавица, Мисс Вселенная, победительница
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