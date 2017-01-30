Как цвет галстука влияет на успех человека, рассказали ученые

В мире политики и большого бизнеса есть два основных цвета галстука — красный и синий

Исследователи из Соединенных Штатов Америки выяснили, что цветовое решение, в котором выполнен галстук, может оказывать некоторый эффект на успех человека.

Американские ученые заявили, что в мире политики и большого бизнеса есть два основных цвета галстука — красный и синий. А тот, кто не придерживается цветовых стандартов, обречен на провал.

Как подтверждают свои слова исследователи, это прекрасно знают американские лидеры. Дональд Трамп, например, на церемонию инаугурации надел красный галстук. Его предшественник, Барак Обама, становился лидером государства в синем галстуке. Тут, впрочем, все просто — Обама демократ, а Трамп — республиканец, а цвета партий, соответственно, синий и красный.

В целом цвета галстуков публичных персон подчиняются некоторым устойчивым закономерностям, а те политические и бизнес-игроки, которые их не придерживаются, демонстрируют, как правило, менее выраженную успешность.

Красный цвет, имеет своеобразное действие на людей. Женщины в красном пользуются особенным успехом у представителей противоположного пола, игрокам в красном подсознательно подсуживают судьи.

Фото: strana.ua