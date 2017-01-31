Характер человека, можно определить по чаю, который он пьет

Тот, кто желает отдохнуть и полетать в облаках выбирает зеленый чай, а черный чай предпочитают закоренелые трудоголики

Интересное тестирование организовали энтузиасты, с помощью которого можно определить скрытые желания человека, основываясь на его предпочтениях в выборе чая.

Оказывается, что тот, кто желает отдохнуть и полетать в облаках выбирает зеленый чай. В жизни такого человека не хватает гармонии, он пытается достичь ее любыми способами, даже неосознанными.

Люди, которые готовы пробовать новое пьют белый чай, они часто рискуют, ведь у них непреодолимая страсть познавать мир.

Беспокойные, взволнованные люди выбирают ромашковый чай. У них присутствует желание защитить себя, оградить свой организм от недугов, поэтому они приходят за помощью к медицине.

Закоренелые трудоголики, предпочитают черный чай, они готовы трудиться днем и ночью, лишь бы добиться заветной цели.

Чай Улун пьют люди, которые мечтают о путешествии. Такие люди были бы не против заняться йогой где-нибудь в Тибете. Их искренне желание – лицезреть каждый уголок мира, чтобы собрать коллекцию впечатлений и воспоминаний.

Каркаде выбирают творческие личности, которые жаждут окунуться в другой мир. Внутренний мир таких людей красочней, чем окружающее их пространство.

Фото: novate.ru