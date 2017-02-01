Первая леди Украины сегодня отмечает юбилей

1 февраля Марине Порошенко исполнилось 55 лет
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook разместил поздравление с днем рождения, адресованное своей супруге – Марине Порошенко.
«Одна любовь на всю жизнь» - это про нас с тобой. С днем рождения, любимая!» - написал в соцсети глава государства.
Известно, что первой леди Украины 1 февраля исполнилось 55 лет. С Петром Порошенко у них четверо детей - Алексей (1985 г. р.), Евгения (2000 г. р.), Александра (2000 г. р.), Михаил (2001 г. р.).
По образованию Марина Порошенко врач-кардиолог, но сейчас она домохозяйка, увлекающаяся кулинарией и шитьем.
Ранее «Комментарии" писали о том что в Словении продают туры «По следам Меланьи Трамп».
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Теги: домохозяйка, первая леди, Порошенко, президент, Украина
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