Первая леди Украины сегодня отмечает юбилей

1 февраля Марине Порошенко исполнилось 55 лет

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook разместил поздравление с днем рождения, адресованное своей супруге – Марине Порошенко.

«Одна любовь на всю жизнь» - это про нас с тобой. С днем рождения, любимая!» - написал в соцсети глава государства.

Известно, что первой леди Украины 1 февраля исполнилось 55 лет. С Петром Порошенко у них четверо детей - Алексей (1985 г. р.), Евгения (2000 г. р.), Александра (2000 г. р.), Михаил (2001 г. р.).

По образованию Марина Порошенко врач-кардиолог, но сейчас она домохозяйка, увлекающаяся кулинарией и шитьем.

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