Нынешний президент США Дональд Трамп страдает расстройством личности – психологи

Дональд Трамп страдает серьезным психическим расстройством, утверждают специалисты

Многие американские психологи уверены, что нынешний президент США Дональд Трамп страдает расстройством личности, причем в особой форме - злокачественного нарциссизма, пишет швейцарское издание Tagesanzeiger. Согласно определению из психиатрического словаря Campbell´s Psychiatric Dictionary, под «злокачественным нарциссизмом» понимают смесь из нарциссизма, антисоциального нарушения личности, агрессии и садизма.

«Дональд Трамп болен опасным психическим заболеванием и не способен занимать президентский пост», - утверждает практикующий психотерапевт и автор термина Джон Д. Гартнер.

После избрания Трампа тысячи американских психологов присоединились к движению «Психиатры против трампизма» (Citizen Therapists Against Trumpism). Последнее не так давно опубликовало манифест, в котором перечисляются черты, присущие психозу Трампа, а именно «политика поиска козла отпущения и изгнание целых групп людей, считающихся опасными, включая иммигрантов и религиозные меньшинства; преследование и высмеивание конкурентов и критиков, культивирование культа личности сильного правителя, который апеллирует к страхам и гневу; всяческие обещания решить наши проблемы в том случае, если мы будем полагаться на него». Все эксперты, согласны с диагнозом злокачественного нарциссизма.

Однако, по мнению специалистов, страшен не сам диагноз, а его воздействие на поведение Трампа. К примеру, доктор Джул Фэтрелл заявила американской газете New York Daily News, что «нарциссизм сильно повлиял на способность Трампа воспринимать реальность, и поэтому убедить Трампа, используя логику, невозможно». В подтверждение своих слов психолог приводит «протесты трех миллионов американских женщин против Трампа, а также доводы советников, которые указывали на то, что стратегия Трампа не работала, но к которым Трамп так и не прислушался».

Между тем еще в декабре три американских профессора психиатрии обратились с письмом к действующему президенту США Бараку Обаме, в котором просили направить Трампа на обширное медицинское и нейропсихиатрическое обследование. Среди симптомов, которые волновали врачей, были «завышенная самооценка, импульсивность и гиперчувствительность к оскорблениям, критике, а также очевидная неспособность делать различие между фантазией и реальностью».

Фото: Matt Rourke/Keystone