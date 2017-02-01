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В Индийском океане найден древний потерянный континент

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Следы затерянного континента обнаружены на дне океана

Микроконтинент Мавриций сыграл ключевую роль в процессах геотрансформации

Геофизики из Норвегии, Германии и Южно-Африканской Республики уверены, что в центре Индийского океана когда-то существовал микроконтинент. Ученые обнаружили прямые свидетельства этого факта.

Микроконтинент, который получил название Мавриций, соединял Мадагаскар, Маврикий, Каргадос-Карахос, Индостан и подводную банку Сая-де-Малья. Как говорят ученые, идет о чем-то вроде «доисторической Атлантиды».

Данное исследование которого привело к открытию древнего микроконтинента, началось с того, что ученые нашли довольно странный, как для вулканического острова, циркон, на пляжах острова Маврикий. Находка поставила под сомнение общепринятую версию происхождения Маврикия.

Как выяснилось, остров  образовался несколько не так, как подобные ему вулканические образования. Маврикию предшествовал микроконтинент, некогда бывший частью Родинии.

Сделанные учеными открытие объясняет, как именно происходил процесс расхождения Индостана и Мадагаскара. Ученые уверены, что микроконтинент Мавриций сыграл ключевую роль в процессах геотрансформации, итогом которых стало образование современного Индийского океана.

Фото: pinterest.com

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Теги: континент, океан, Мавриций

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