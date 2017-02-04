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О чем говорит язык тела вашего ребенка

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Зная достаточное количество слов, большую часть времени ребенок продолжает общаться с помощью своего тела.

Малыши часто используют тихие сигналы для общения – вот способы расшифровать язык их тела.

   Как и многие родители детей младшего возраста, вы часто сталкивайтесь с разочарованием, пытаясь объяснить сигналы вашего ребенка. Даже если дети, как правило, знают около 200 слов к приближению своего второго дня рождения, они часто используют только 50 из них. «Это означает, что большую часть времени ребенок продолжает общаться с помощью своего тела, и вы должны понимать этот язык, чтобы выяснить, что чувствует или хочет ваш малыш», - говорит детский психолог Анастасия Бирюкова.

   Конечно, никто не ожидает, что вы вдруг станете телепатом, но вы в состоянии обратить внимание на визуальные сигналы вашего ребенка, и отреагировать на них соответствующим образом. Вот расшифровка некоторых детских сигналов, которые они посылают вам с помощью своего тела:

   Ваш ребенок стоит перед новой игрушкой, его руки сложены.

   Вы думаете, что это означает: «Забудьте об этом! Мне не интересно!»

   Что хочет сказать малыш: «Я опасаюсь этой незнакомой вещи»

   «Трудно поверить, но один маленький жест может иметь более 67 интерпретаций, - говорит Патти Вуд, эксперт языка тела человека, - но для малыша это, скорее всего, признак того, что он чувствует себя неловко». Ваш ребенок может быть не в состоянии сказать: «Я не хочу видеть эту незнакомую лошадь-качалку рядом со мной», например, и защищает себя от нее, сложив руки, создавая защитный барьер. Дети этого возраста любят исследовать новые вещи, поэтому если малыш кажется незаинтересованным в чем-то, ему просто может не хватать мужества на эксперименты с незнакомой вещью.

   Если ребенок не решается опробовать новую игрушку, не переживайте – попробуйте еще раз немного позже, используя свой собственный язык тела, чтобы показать, как вам нравится эта игрушка: медленно погладьте игрушку рукой, или имитируйте игру с ней, скажите: «Это так весело!» Но не заставляйте ребенка подойти ближе или взять в руки игрушку, если он боится – это может превратить его в тревогу в полномасштабный страх и привести к истерике.

   Вместо того чтобы сказать «привет» тете Свете, ваш ребенок надевает свою футболку себе на голову.

   Вы думаете, что это означает: «Я не хочу ее видеть!»

   Что хочет сказать малыш: «Я не хочу, чтобы она видела меня!»

   Реакция ребенка больше касается его самого, чем тети Светы. Во-первых, попытайтесь взглянуть на лицо малыша – если он улыбается, возможно, это просто такая игра. «Но если ребенок не выглядит счастливым, он может скрывать свое лицо, потому что чувствует внезапную настороженность», - говорит Анастасия Бирюкова. Малыши имеют дело с большим количеством новых эмоций, и не всегда знают, как их выразить. Не придавайте этому жесту большого значения. Вы можете сказать: «О, он просто стесняется», чтобы заставить тетю Свету почувствовать себя лучше, но избегайте маркировки поведения вашего ребенка перед гостями. Постарайтесь описать то, что происходит так, обратившись к малышу: «Похоже, ты немного переживаешь. Мы дадим тебе время, и ты сможешь присоединиться к нам, когда сам захочешь».

   Когда вы заходите в комнату, ваш 2-3 летний ребенок не смотрит вам в глаза.

   Вы думаете, что это означает: «Я сделал что-то плохое (и я не хочу, чтобы ты знала об этом).

   Что хочет сказать малыш: «Я чувствую себя плохо из-за того, что я сделал».

   Отсутствие зрительного контакта с малышом не всегда является признаком того, что он чего-то боится. Наряду с застенчивостью ребенок начинает иметь дело с чувством стыда и раскаяния - и это хорошо, так как 2-3 летние дети, которые плохо себя чувствуют за свои выходки, позже шалят меньше. Оставайтесь спокойной, если вам кажется, что ребенок что-то скрывает, не кричите и не бейте его! Укажите ребенку на ошибку, расскажите, как избежать этого в будущем. Скажите: «Я знаю, что произошло, это нормально, не бойся, я люблю тебя» - в следующий раз ребенок будет чувствовать себя в безопасности, и не будет пытаться скрыть вещи от вас.

   Ваш ребенок, который не отходил от вас ни на шаг, вдруг убегает от вас.

   Вы думаете, что это означает: «Отстань от меня!»

   Что хочет сказать малыш: «Я могу сделать это сам!»

   То, что на первый взгляд может показаться обидным для вас, на самом деле хорошая новость: «Ваш ребенок начинает чувствовать себя более уверенно, и учится доверять миру вокруг себя», - объясняет детский психолог. Постарайтесь не принимать это на свой счет - ваш ребенок по-прежнему нуждается в вас. Если малыш хочет исследовать дерево в парке, убегая от вас, позвольте ему самостоятельно потрогать кору и листья - просто будьте рядом, чтобы гарантировать его безопасность.

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Теги: дети, язык тела

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