Определили первую пару финалистов отбора на «Евровидение-2017»

Следующие полуфиналы пройдут 11 и 18 февраля, а 25 февраля обещают назвать имя исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе

В результате прошедшего первого полуфинала националь»ного отбора на «Евровидение-2017» от Украины, по результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа Сальто Назад. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Известно, что в составе жюри были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко. Татьяна Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа «Сальто Назад» получила 8 баллов от членов жюри.

Следующие полуфиналы отбора запланированы на 11 и 18 февраля. В каждом из них выступят восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на Евровидении, определят в финале – 25 февраля.

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