Определили первую пару финалистов отбора на «Евровидение-2017»

Следующие полуфиналы пройдут 11 и 18 февраля, а 25 февраля обещают назвать имя исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе
В результате прошедшего первого полуфинала националь»ного отбора на «Евровидение-2017» от Украины, по результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа Сальто Назад. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.
Известно, что в составе жюри были Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко. Татьяна Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа «Сальто Назад» получила 8 баллов от членов жюри.
Следующие полуфиналы отбора запланированы на 11 и 18 февраля. В каждом из них выступят восемь исполнителей. Имя артиста, который представит Украину на Евровидении, определят в финале – 25 февраля.
Ранее "Комментарии" писали о том, что создатели логотипа «Евровидения-2017» призвали включить воображение.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
17:36
|
16:59
Преподавателя медицины катастроф в Иране приговорили к смерти
|
16:32
|
16:32
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0