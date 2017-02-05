Кинопродюссер едва не убил собеседника в споре об «Оскаре»

Кинопродюссер ударил ножом человека, так как тот засмеялся в ответ на его слова, что тот получит пять «Оскаров"
Американского кинопродюсер Андре Саламана Баутиста признали виновным в попытке убить человека, сообщает The Wrap.
Прокуратура Лос-Анджелеса установила, что Баутиста ударил ножом в грудь своего квартиросъемщика. Эти события развернулись после того, как собеседник кинопродюссера рассмеялся из-за слов обвиняемого, который заявил, что выиграет пять премий «Оскар», сообщили о причине агрессии Андре Саламана Баутиста в прокуратуре.
К слову, известно, что ранее Баутиста написал сценарий фильма, по сюжету которого домовладелец убивает своих квартиросъемщиков. Он также снялся в этой ленте.
Ранее «Комментарии" писали об этом определили первую пару финалистов отбора на «Евровидение-2017».
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