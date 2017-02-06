В Москве артист из советских фильмов стрелял в ночном клубе

Дмитрий Замулин сам обратился к журналистам, чтобы рассказать свою версию событий

48-летний российский актер Дмитрий Замулин, известный по художественным фильмам советского периода, открыл стрельбу в ночном клубе Москвы. Это произошло еще 1 февраля, но сегодня артист сам обратился к журналистам, чтобы изложить свою версию событий.

По словам Замулина, он забронировал в клубе столик. При досмотре он сдал охраннику на хранение травматический пистолет. «Мне стало плохо после третьей рюмки водки. И охрана мне стала говорить, чтобы я покинул клуб. Не вернули мне деньги за бронь, выпроводили за порог. Когда я попросил отдать мне мои вещи, меня избили», — рассказал актер и добавил, что когда сотрудник клуба погнался за ним, то он вынужден был выстрелить в пол, чтобы успеть убежать.

Дмитрий Замулин снимался в фильмах «В небе «ночные ведьмы», «Просто ужас!», «Капитан Соври-голова» и «Доброта». Последнюю свою роль он исполнил в сериале «Досье детектива Дубровского» 1999 года.

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