Косметологи назвали 5 бюджетных способов поддержания красоты

Зимой кожа лица требует особого ухода

Специалисты из Японии рассказали о пяти недорогих способах поддержания красоты. Они позволят сохранить свежесть кожи лица, как у представительниц монголоидной расы.

Зимой кожа лица требует особого ухода, поэтому необходимо регулярно наносить на неё увлажняющий крем, протирать влажной салфеткой и накладывать на несколько минут теплое полотенце, смоченное горячей водой. Это позволит приготовить раскрывшиеся поры к дальнейшим процедурам.

Мышцы лица требуют внимательного ухода, поэтому здесь пригодится бутылочка с канюлей, наполненная водой, которая станет средством для массажа щек, носа и лба.

Из шапочки для душа может получиться эффективная паровая маска. Наложив её на лицо на пару минут, можно вернуть коже лица прежнюю упругость.

На потрескавшиеся губы стоит нанести тонкий слой меда, который потом на пять минут нужно закрыть плёнкой, что позволит избавиться от трещин или шелушения.

А для того чтобы придать коже яркости, нужно массировать лимфоузлы под ушами.

Фото: eshsmelo.ru