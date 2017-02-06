У «Ждуна» появятся «родственники»

Голландская художница сделает отличающиеся копии ставшей популярной скульптуры, которые продаст по 10 тысяч евро

Со ставшей мемом под названием «Ждун» скульптуры Homunculus Loxodontus сделают несколько копий. Издание Life сообщает о том, что автору поступило несколько заказов от поклонников ее работы.

«Я получила несколько предложений (из России) продать скульптуру и ещё несколько — привезти на выставку. Но, к сожалению, она уже была продана, поэтому оба варианта вообще-то не очень реальны, по крайней мере, в ближайшее время. Как вариант, люди просили меня сделать копию и прямо сейчас я изучаю эту идею — думаю, у неё есть потенциал», - сообщила 29-летняя художница Маргрита ван Брифорт.

Она собирается разработать немного отличающиеся версии. Примерная стоимость копии будет 10 тысяч евро, но все будет зависеть от размера.

Известно, что необычную скульптуру голландская художница создала весной 2016 год под впечатлением от людей, сидящих в очередях к врачу или в залах ожидания.

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