Обама на отдыхе соревнуется с миллиардером (видео)

Экс-президент и владелец одного из Виргинских островов увлеклись кайт-серфингом
Экс-президент США Барак Обамой вместе с супругой Мишель отдыхает на Виргинских островах в компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона – владельца одного из островов.
На отдыхе бывший глава государства решил заняться кайт-серфингом. Его напарником стал Ричард Брэнсон, известный своей тягой к экстремальным увлечениям. В сети появилось видео, на котором запечатлены соревновательные моменты между экс-президентом и миллиардером.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в первый свободный от президентства день Обама играл в гольф.
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Теги: миллиардер, Обама, отдых, серфинг
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