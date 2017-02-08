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Стиль жизни

Обама на отдыхе соревнуется с миллиардером (видео)

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Обама отдыхает в компании миллиардера Ричарда Брэнсона

Экс-президент и владелец одного из Виргинских островов увлеклись кайт-серфингом

Экс-президент США Барак Обамой вместе с супругой Мишель отдыхает  на Виргинских островах в компании  британского миллиардера Ричарда Брэнсона – владельца одного из островов.

На отдыхе  бывший глава государства решил заняться кайт-серфингом. Его напарником стал Ричард Брэнсон, известный своей тягой к экстремальным увлечениям.  В сети появилось видео, на котором запечатлены соревновательные моменты между экс-президентом и миллиардером.

Ранее «Комментарии" писали о том, что  в первый свободный от президентства день Обама играл в гольф.

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Теги: миллиардер, Обама, отдых, серфинг

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