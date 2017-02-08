Обама на отдыхе соревнуется с миллиардером (видео)

Экс-президент и владелец одного из Виргинских островов увлеклись кайт-серфингом

Экс-президент США Барак Обамой вместе с супругой Мишель отдыхает на Виргинских островах в компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона – владельца одного из островов.

На отдыхе бывший глава государства решил заняться кайт-серфингом. Его напарником стал Ричард Брэнсон, известный своей тягой к экстремальным увлечениям. В сети появилось видео, на котором запечатлены соревновательные моменты между экс-президентом и миллиардером.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в первый свободный от президентства день Обама играл в гольф.