Бог наказал Олега Ляшко – нардеп упал с лестницы (ВИДЕО)

Председатель радикальной партии Олег Ляшко упал в Верховной Раде
Видео того, как падения народного депутата Олега Ляшка, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.
Как видно на видео, Ляшко споткнулся на лестнице и упал, а также было слышно, что нардеп выругался матом.
А за кадром кто-то заявил: «Бог наказывает Вас, Олег».
Фото: ukr-online.com
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