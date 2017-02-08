Бог наказал Олега Ляшко – нардеп упал с лестницы (ВИДЕО)

Председатель радикальной партии Олег Ляшко упал в Верховной Раде

Видео того, как падения народного депутата Олега Ляшка, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

Как видно на видео, Ляшко споткнулся на лестнице и упал, а также было слышно, что нардеп выругался матом.

А за кадром кто-то заявил: «Бог наказывает Вас, Олег».

Фото: ukr-online.com