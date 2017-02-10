Фильм недели. Мир соблазна ждёт вас

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Анастейша Стил и Кристиан Грей расстались. Для обоих этот разрыв стал очень сложным. Скоро будет открытие фотовыставки Хосе, и, как и планировалось, парень с девушкой должны пойти на неё вместе. Встретившись, они понимают, что не могут быть друг без друга. Всё было бы прекрасно, если бы Анастейша не встретила Лейлу - бывшую Кристиана. Она невероятно похожа на Стил, но имеет проблемы с головой. Лейла явно не просто так появилась.

Это экранизация бестселлера «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс и вторая часть фильма «Пятьдесят оттенков серого», также снятого по роману Джеймс. Третья книга из серии называется «Пятьдесят оттенков свободы», фильм по ней снимался параллельно со второй частью.

После выхода первого фильма продюсеры обратили внимание, что многие считают гладко выбритое лицо Джейми Дорнана недостаточно сексуальным для его персонажа, поэтому во втором и третьем фильме Кристиан Грей обзавелся щетиной.

В марте 2015 года режиссер Сэм Тейлор-Джонсон и сценарист Келли Марсел, работавшие над первой частью, заявили, что не возьмутся за проект второго и третьего фильма из-за конфликта с писательницей. Постановщиком «На пятьдесят оттенков темнее» в итоге стал Джеймс Фоули, а сценарий написал Ниал Леонард, муж Э. Л. Джеймс.

Съемки фильма проходили в Париже, Ницце и Ванкувере.

Во время съемок проект носил кодовое название «Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса».

Автор сценария фильмов «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и «Пятьдесят оттенков свободы» (2018) Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лёг в основу сюжета франшизы.

Съёмки в совпали по времени с террористическим актом 14 июля.

Фото: кадры из фильма «Пятьдесят оттенков темноты».

Видео: CreativeCinemaHQ