Названо волшебное слово, которое избавит от депрессии

Слово «спасибо» формирует в подсознании чувство социальной поддержки

Специалисты Хьюстонского университета в США установили, что слово «спасибо» помогает человеку справиться с депрессией.

В данном исследовании приняли участие 352 человека возрастом от 18 до 58 лет.

Психологи провели анкетирование и выявили ситуации, в которых участники ощущали себя благодарными или депрессивными. Также специалисты отмечали, что испытуемым помогает бороться со стрессом. В ходе эксперимента психологи обнаружили, что чувство благодарности создает эффект когнитивной переоценки, то есть переосмысление сложной или плохой ситуации в позитивное русло.

Люди, страдающие амбивалентным эмоциональным состоянием или те, кто боится показать свои настоящие эмоции, больше подвержены депрессии. В качестве тонизирующего средства может выступить привычка благодарить. Слово «спасибо» формирует в подсознании чувство социальной поддержки, поэтому лицам, предпочитающим скрывать свои эмоции, оно поможет облегчить тревогу.

Фото: healthvesti.com