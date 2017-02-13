Названо волшебное слово, которое избавит от депрессии

Слово «спасибо» формирует в подсознании чувство социальной поддержки
Специалисты Хьюстонского университета в США установили, что слово «спасибо» помогает человеку справиться с депрессией.
В данном исследовании приняли участие 352 человека возрастом от 18 до 58 лет.
Психологи провели анкетирование и выявили ситуации, в которых участники ощущали себя благодарными или депрессивными. Также специалисты отмечали, что испытуемым помогает бороться со стрессом. В ходе эксперимента психологи обнаружили, что чувство благодарности создает эффект когнитивной переоценки, то есть переосмысление сложной или плохой ситуации в позитивное русло.
Люди, страдающие амбивалентным эмоциональным состоянием или те, кто боится показать свои настоящие эмоции, больше подвержены депрессии. В качестве тонизирующего средства может выступить привычка благодарить. Слово «спасибо» формирует в подсознании чувство социальной поддержки, поэтому лицам, предпочитающим скрывать свои эмоции, оно поможет облегчить тревогу.
Фото: healthvesti.com
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