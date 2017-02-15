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Стиль жизни

Голливудский актер едва не стал причиной авиакатастрофы

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У Форда есть лицензия пилота и несколько самолетов

Харрисон Форд, управляя небольшим самолетом, едва не протаранил при посадке пассажирский авиалайнер

Звезде Голливуда и авиалюбителю  Харрисону Форду едва удалось избежать авиакатастрофы. Дело в том, что пилот-любитель промахнулся мимо выделенной ему взлетно-посадочной полосы и едва не совершил столкновение с пассажирским лайнером  American Airlines. Об этом пишут американские СМИ.

ЧП произошло в аэропорту имени Джона Уэйна в Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса. Актер посадил свой самолет на полосу, параллельную той, что предназначалась ему. 74-летнемуФорду повезло, так как пассажирский авиалайнер еще не начал движение.  

Через несколько минут самолет American Airlines со 110 пассажирами на борту благополучно взлетел. Представители Форда не комментировали инцидент.

Авиадиспетчеры говорят, что перед посадкой Харрисон Форд  удивленно произнес: «Неужели подо мной должен быть лайнер?»

Авиационное ведомство США сообщило, что инцидент произошел с одномоторным  Aviat Husky, но не подтвердило, что за штурвалом был именно Харрисон Форд.

Федеральное управление гражданской авиации расследует инцидент.

Известно, что у актера есть лицензия пилота, несколько самолетов   и определенный опыт в создании небезопасных ситуаций с летательными аппаратами.

В 1999 году в Лос-Анджелесе он аварийно посадил вертолет в ходе тренировочного полета. Ни он, ни инструктор не пострадали.

Два года назад Форд все получил травмы, когда разбил винтажный одномоторник Ryan Aeronautical ST3KR 1942 года выпуска.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на Алтае продолжаются поиски рухнувшего в озеро вертолета с чиновниками.

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Теги: авиакатастрофа, актер, взлетная полоса, самолет, Харрисон Форд

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