Найдены виновники мужского облысения

Большая часть генов, связанных с облысением у мужчин, находится в хромосоме X
Исследователи, которые занимались вопросами генетики и биологии, пришли к выводу, что основными виновниками мужского облысения являются, что немного обескураживает, их матери. Посвященное этой проблематике исследование появилось накануне на страницах журнала Genetics Plus.
Большая часть генов, связанных с облысением у мужчин, находится в хромосоме X, которая наследуется исключительно по материнской линии. Соответствующие выводы учеными были сделаны, после того, как они провели исследование биологического банка, в котором содержалась генетическая информация о более чем 55 тысячах представителей сильной половины родом из Британии. Мужчины добровольно приняли участие в исследовании, посвященном генетическим предпосылкам относительно утраты волос.
Как показали итоги работы генетиков, специалисты представили инновационный метод, с помощью которого можно оценить риск развития облысения среди различных групп населения. Авторы исследования отмечают, что проведенное ими расследование генетических причин потери волос на сегодняшний день является самым крупным и целостным.
Данное изыскание поможет медикам во всем мире разработать универсальное лекарство, с помощью которого данный эффект у мужчин можно будет если не остановить полностью, то хотя-бы успешно контролировать.
Фото: anthropos.org.ua
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Теги: ген, лысина, матери, хромосома Х
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