Новый глава правления «Приватбанка» заявил о снятии всех ограничений в работе учреждения
22/12/2016 14:17
Ажиотаж вокруг «Приватбанка» немного утих
К концу дня в «Приватбанке» обещают возобновить полный набор услуг
Глава правления национализированного «Приватбанка» Александр Шлапак заявил сегодня на брифинге о том, что все ограничения в работе банка сняты.
«Все наши клиенты смогут уже к концу дня получить полный набор услуг, который ранее предоставлялся «Приватбанком». Будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, будут выдаваться кредиты овердрафт и так далее», - заверил Александр Шлапак.
Ранее «Комментарии» писали о том, что снятие наличных денег из сети банкоматов «Приватбанка» вернулось к обычным объемам.
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Теги: ПриватБанк, национализация
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