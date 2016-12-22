Новый глава правления «Приватбанка» заявил о снятии всех ограничений в работе учреждения

К концу дня в «Приватбанке» обещают возобновить полный набор услуг

Глава правления национализированного «Приватбанка» Александр Шлапак заявил сегодня на брифинге о том, что все ограничения в работе банка сняты.

«Все наши клиенты смогут уже к концу дня получить полный набор услуг, который ранее предоставлялся «Приватбанком». Будут разблокированы корреспондентские счета, восстановлено начисление процентов, система SWIFT будет работать в надлежащем режиме, будут выдаваться кредиты овердрафт и так далее», - заверил Александр Шлапак.

Ранее «Комментарии» писали о том, что снятие наличных денег из сети банкоматов «Приватбанка» вернулось к обычным объемам.